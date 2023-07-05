Araştırma görevlisi/ Profesör maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca memurun merakla beklediği zam oranı belli oldu. Memurlara yüzde 17,55'lik toplu sözleşme ve enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapılacak. Yeni düzenlemeyle, 1/4 derecesindeki öğretmen maaşı 26 bin 654 liraya, 8/1 derecesindeki polis maaşı 29 bin 525 liraya, 1/4 derecesindeki uzman doktor maaşı 54 bin 959 liraya çıktı. Peki Araştırma görevlisi/ Profesör maaşı ne kadar olacak?
Enflasyon verisinin açıklanmasıyla, memurların zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memur zammı için kritik olan 6 aylık enflasyon da belli oldu.
TÜİK, enflasyonun haziranda TÜFE'de yüzde 3,92 arttığını, ilk 6 ayda yüzde 19,77 olarak gerçekleştiğini açıkladı.
Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar ocak ayında yüzde 8'lik toplu sözleşme zammı almıştı. Bu rakamı aşan oran kadar enflasyon farkına hak kazanılıyor. Temmuz ayı için yüzde 6'lık toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkı eklenerek memur ve memur emeklisinin zam oranı ortaya çıkıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.İşte zamlı memur maaşları
Yeni düzenlemeyle 1/4 derecesindeki öğretmen maaşı 26 bin 654 liraya, 8/1 derecesindeki polis maaşı 29 bin 525 liraya, 1/4 derecesindeki uzman doktor maaşı 54 bin 959 liraya çıkacak.
En düşük memur emekli aylığı ise 7 bin 901 liradan 9 bin 288 liraya yükselecek.
Söz konusu artışlar neticesinde, 2023 Temmuz dönemi itibarıyla kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net maaşları (TL) şöyle:
Unvanlar
Derece
NET GÖREV AYLIĞI (*)
2023
Ocak-Haziran
2023 Temmuz-Aralık
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu]
1/4
20.724
32.451
MEMUR- (Üniversite Mezunu)
9/1
12.632
22.938
UZMAN ÖĞRETMEN
1/4
18.246
29.538
ÖĞRETMEN
1/4
15.793
26.654
BAŞKOMİSER
3/1
20.873
32.626
POLİS MEMURU
8/1
18.235
29.525
UZMAN DOKTOR
1/4
39.872
54.959
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu)
5/1
15.611
26.440
MÜHENDİS
1/4
21.295
33.122
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu)
11/1
13.142
23.538
PROFESÖR
1/4
34.057
48.124
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
7/1
20.139
31.763
VAİZ
1/4
16.615
27.620
AVUKAT
1/4
19.968
31.562
(*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.