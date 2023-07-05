SGK'ye 140 milyar 922 milyon liralık borç yapılandırma başvurusu yapıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 1 milyon 648 bin 331 kişinin, toplam 140 milyar 922 milyon 597 bin 341 lira borç için yapılandırma başvurusunda bulunduğunu bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2023 17:31, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2023 17:31
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında borç yapılandırma başvurularının 3 Temmuz'da sona erdiğini anımsattı.
SGK'ye 1 milyon 648 bin 331 kişinin başvurduğunu belirten Işıkhan, şu bilgileri verdi:
"Başvurularla 140 milyar 922 milyon 597 bin 341 lira yapılandırıldı. Bu kapsamda 8 milyar 20 milyon 564 bin 861 lira tahsil edildi. Borçluların yapılandırmış oldukları tutarın ilk taksit ödeme süresi Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 31 Temmuz 2023'e uzatıldı. Borçlar aylık dönemlerde; 12, 18, 24, 36 ve 48 taksitte ödenebilecek."