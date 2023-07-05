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Ümraniye Belediyesinden İBB'ye 'Yeşil Vadi Spor Tesisi' tepkisi

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer, mahkeme kararıyla devraldıkları Yeşil Vadi Spor Tesisi'ndeki duş başlıkları, klozet kapakları ve engelli bireyler için havuza kurulan asansör sisteminin İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) söküldüğünü belirterek bu duruma tepki gösterdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2023 19:30, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2023 19:35
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Ümraniye Belediyesinden İBB'ye 'Yeşil Vadi Spor Tesisi' tepkisi

Tuncer, Yeşil Vadi Spor Tesisi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, merhum İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde yapılan tesisi bugün itibarıyla devraldıklarını belirterek sürece ilişkin bilgi verdi.

İBB yönetiminin 2019'da değişmesinin ardından Başkan Ekrem İmamoğlu'nun buradaki 4 bağımsız dükkan ile havuzu ihaleyle satma girişiminde bulunduğunu aktaran Tuncer, "(İmamoğlu) 4 tane dükkanı KİPTAŞ marifetiyle sattı. İçinde bulunmuş olduğumuz havuzu da satmak istedi. Tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesinin malı olduğunu öğrendiğinde satmaktan vazgeçti. Satmış olduğu 4 dükkan KİPTAŞ'ın mülkiyetinde olan yerlerdi. Burayı satamayınca ihaleyle bir başkasına vermek istedi ve bunu da yapamadı." diye konuştu.

- "Mahkeme Ümraniye Belediyesini haklı gördü"

Tuncer, İBB'nin encümen kararıyla burayı kiralamak istediğini, AK Partili meclis üyeleri olarak konuya müdahil olup satışı veya üçüncü bir şahsa kiralanmasını engellediklerini vurguladı.

Spor tesisini 750 bin nüfuslu Ümraniye'nin hizmetine açtıklarını belirten Tuncer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha sonra baktı ki Ekrem Bey burada hakikaten pabuç pahalı, Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerinin bu noktada buraya müdahil olduğunu gördükten sonra burayı özel çocuklara, engelli çocuklarımıza bir spor kompleksi olarak yapma girişiminde bulundu. AK Partili meclis üyeleri olarak İBB'den 4 adet taşınmazın Ümraniye Belediyesine devrini istedik, bunlardan ikisini devraldık. İki tane yer kaldı. Biri Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi, diğeri de Yeşil Vadi'nin içerisinde bulunan yüzme havuzu. Buraların ısrar kararıyla Ümraniye Belediyesine alınmasını istedik. Ekrem Bey bu kararımızı veto etti. İkinci kez İBB Meclisine geldiğinde ısrar kararıyla biz buranın Ümraniye Belediyesine verilmesini çıkarttık. Ekrem Bey de mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Ümraniye Belediyesini haklı görerek Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi ve Yeşil Vadi Yüzme Havuzu'nun Ümraniye Belediyesine verilmesi kararını uyguladı."

- "Ümraniye'deki özel çocuklarımız aynı şekilde buradan hizmet alacaktır"

İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı'nın İYİ Parti Grup Başkanvekili ile bir süre önce gerçeği yansıtmayan açıklamalarda bulunduğunu söyleyen Tuncer, "Bugünkü bu açıklamamızın sebebi, gerek Ümraniye halkını aydınlatmak gerekse CHP ve İYİ Partinin buradaki yalan yanlış enformasyonunu düzeltmektir. Ümraniye'deki özel çocuklarımız aynı şekilde buradan hizmet alacaktır. Tarık Bey'in söylediği gibi bir kesime hitap eden yer değil, 750 bin nüfuslu Ümraniye halkının tamamının buradan faydalanacağı bir yerdir. Bunların işi gücü AK Parti'ye çamur atmak, kendilerinin yapmış olduğu hiçbir iş yok.'' ifadelerini kullandı.

Tuncer, bugün itibarıyla Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi ile Yeşil Vadi'nin içerisindeki yüzme havuzunun encümen kararıyla Ümraniye Belediyesine geçtiğini kaydetti.

Devraldıkları spor tesisinin tarumar edildiğini söyleyen Tuncer, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Meclis üyelerimiz ve Spor Müdürlüğünden arkadaşlarımızla buraları gezdiğimizde buranın tarumar edildiğini görmüş durumdayız. Duvarlar sökülmüş, mutfak sökülmüş. Engelli vatandaşlarımızın havuza inebilmesi için yapılan asansörü, prizleri sökmüşler. Tuvalet klozetlerini sökmüşler. Buradan sesleniyorum: Ekrem Bey sana tuvalet klozet kapağı lazımsa Ümraniye Belediyesi olarak biz sana bunu göndeririz. Buralardan sökmene, alıp götürmene gerek yok. Biz burayı teslim alırken, kamu malına verilen zarardan dolayı da ilgilileriyle alakalı dava açacağız."

Açıklamasının ardından gazetecilere spor tesisini gezdiren Tuncer, yüzme havuzundan sökülen engelli asansörünün yerini, sökülen klozet kapakları, duş başlıkları ve mutfak dolaplarını gösterdi.

- "Tesisi devretmek durumunda kaldık"

Bu arada, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Balyalı ile İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan daha önce konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.

Balyalı, mahkeme kararı sonucunda tesisi ilçe belediyesine haksız bir biçimde devretmek durumunda kaldıklarını savunmuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Özkan ise "Mahkeme kararı olduğu için tabii biz hukukun üzerine çıkacak değiliz, alanı devredeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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