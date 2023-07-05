Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Çerkeş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2023 23:34, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2023 23:35
Sürücü ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil D-100 kara yolu Kurtçimeni mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede S.N.Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken her iki araçta bulunan H.A, O.A, B.Ç, D.H, H.Ş, A.Ş, F.Ç, Ö.Ö. ve S.İ. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Çankırı ve Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı.