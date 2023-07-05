İstanbul'da yaşamanın maliyeti günlük 1000 lira

İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı, haziran ayı için yaşam maliyetini hesapladı.

İstanbul Yaşam Maliyeti araştırmasına göre İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 35 bin 380 lira oldu.

Bu rakam geçen ocak ayında 29 bin 429 liraydı. Bu da yıl başına göre 5 bin 951 liralık artış anlamına geliyor.

İstanbul'da ortalama yaşam maliyeti, geçen aya göre 1.873 lira arttı.

Maliyetteki artış önceki aya göre yüzde 5,59, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 28,2 oranında arttı.

Yaşama maliyeti geçen yıla göre ise yüzde 63,86 arttı.

Son altı aydaki et-kıyma fiyatlarındaki artış oranı ise yüzde 68,64 oldu.