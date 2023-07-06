İkinci el araçların satışında yeni dönem başladı
İkinci el araçların satışında yeni dönem başladı
İstanbul'da yaşamanın maliyeti günlük 1000 lira
İstanbul'da yaşamanın maliyeti günlük 1000 lira
Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı: Başkan Kılıç'tan ilk açıklama
Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı: Başkan Kılıç'tan ilk açıklama
TBMM Genel Sekreterliğine yeni atama yapıldı
TBMM Genel Sekreterliğine yeni atama yapıldı
Bakan Koca'dan 'KKKA' uyarısı: Bayramdan sonra artış var
Bakan Koca'dan 'KKKA' uyarısı: Bayramdan sonra artış var
Meclis, 27 Temmuz'a kadar çalışma kararı aldı
Meclis, 27 Temmuz'a kadar çalışma kararı aldı
OGM 1377 sözleşmeli personel alımı sonuçlarını açıkladı
OGM 1377 sözleşmeli personel alımı sonuçlarını açıkladı
Bakan Göktaş: Memur maaş zammı sonrası sosyal destekler de artacak
Bakan Göktaş: Memur maaş zammı sonrası sosyal destekler de artacak
Bakan Uraloğlu: Bayramda cep telefonuyla 21,6 milyar dakika görüşme yapıldı
Bakan Uraloğlu: Bayramda cep telefonuyla 21,6 milyar dakika görüşme yapıldı
Memur zammı için Meclis'teki görüşme tarihi belli oldu
Memur zammı için Meclis'teki görüşme tarihi belli oldu
Ekonomide yeni düzenlemeler: Akaryakıtta ÖTV'ye enflasyon ayarı
Ekonomide yeni düzenlemeler: Akaryakıtta ÖTV'ye enflasyon ayarı
İşte zamlı memur maaşları
İşte zamlı memur maaşları
En çok satılan otomobiller açıklandı: İşte Togg'un ilk beş aydaki performansı
En çok satılan otomobiller açıklandı: İşte Togg'un ilk beş aydaki performansı
Merkez Bankası rezervleri 107,6 milyar dolara yükseldi
Merkez Bankası rezervleri 107,6 milyar dolara yükseldi
KKM'de yeni dönem
KKM'de yeni dönem
Kılıçdaroğlu dahil eski vekillere ait fezlekeler Başsavcılıkta
Kılıçdaroğlu dahil eski vekillere ait fezlekeler Başsavcılıkta
LGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti sürüyor
LGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti sürüyor
AK Parti'de 7 il başkanlığına atama
AK Parti'de 7 il başkanlığına atama
Yargıtay darbe girişimi davasında 94 sanığın beraat kararını bozdu
Yargıtay darbe girişimi davasında 94 sanığın beraat kararını bozdu
Tüm otomobillerde MTV iki kat alınacak
Tüm otomobillerde MTV iki kat alınacak
İstanbul'da nargile yasağı
İstanbul'da nargile yasağı
Togg için ilk zam haberi geldi! İşte yeni fiyatlar
Togg için ilk zam haberi geldi! İşte yeni fiyatlar
Ali Yalçın'dan çağrı: Kamu görevlilerinin memnuniyeti arttırılmalı
Ali Yalçın'dan çağrı: Kamu görevlilerinin memnuniyeti arttırılmalı
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Ortalama 3 yılda bir şehir değiştiren memur 81 ilde ev bulamaz hale geldi
Ortalama 3 yılda bir şehir değiştiren memur 81 ilde ev bulamaz hale geldi
Şirketler, ara zam ve ücret maliyeti hesabını çalışıyor
Şirketler, ara zam ve ücret maliyeti hesabını çalışıyor
Öğretmenin fenomeni olmaz!
Öğretmenin fenomeni olmaz!
Memur ve emekli zamma kilitlendi: Gözler enflasyonda
Memur ve emekli zamma kilitlendi: Gözler enflasyonda
Otomobil altın ve dövizi solladı
Otomobil altın ve dövizi solladı
Erdoğan'dan üç kritik sefer
Erdoğan'dan üç kritik sefer
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İkinci el araçların satışında yeni dönem başladı

İkinci el araçların satışında yeni dönem başladı karar Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Temmuz 2023 00:59, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2023 01:02
Yazdır
İkinci el araçların satışında yeni dönem başladı

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasına "toplu iş yeri ve taşıt pazarlarında aranan şartları," ibaresinden sonra gelmek üzere "ikinci el motorlu kara taşıtı ilanlarına ilişkin kural ve yükümlülükleri," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına "birinci fıkrasının (b) bendi" ibaresinden sonra gelmek üzere ", 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrası" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"İlan kısıtlaması

GEÇİCİ MADDE 3- (1) İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması bu maddenin uygulanması bakımından ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilir.

(2) İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması 1/1/2024 tarihine kadar yapılamaz.

(3) İkinci el motorlu kara taşıtı satışına yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler, ikinci fıkraya aykırı ilan girişi yapanları ilan yayımlanmadan önce uyarmakla ve anılan fıkraya aykırı ilanlar ile ilan sahiplerine ilişkin tüm bilgileri Bakanlığın taleplerine uygun olarak Bakanlığa iletmekle yükümlüdür. Uyarma yükümlülüğü, ilan verene taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatı bilgisini ve girişi yapılmak istenen ilan fiyatının bu Yönetmeliğe aykırılık teşkil edeceği bilgisini içerir.

(4) Bakanlık, ikinci fıkra uyarınca ikinci el motorlu kara taşıtlarının sınıfını, markasını, tipini, cinsini, model yılını ve aksesuar ve/veya donanım eklenmesi halinde, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerine eklenebilecek azami tutar ve/veya oranı belirlemeye yetkilidir."

MADDE 4- Bu Yönetmelik 15/7/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber