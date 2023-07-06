Karabük'te bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu

Evli ve 2 çocuk babası Cebeci'nin cesedi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çevrede araştırma yapan ekipler, yerde hareketsiz yatan bir kişiye rastladı. Yapılan incelemede, Cihan Cebeci (35) olduğu öğrenilen kişinin öldüğü anlaşıldı.

Kapulu Mahallesi ormanlık alanına başka bir ihbara bakmaya giden polis ekipleri, park halinde bir motosiklet buldu.

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