Şanlıurfa'da çıkan bıçaklı kavgada biri olaya müdahale eden polis 3 kişi yaralandı

Öte yandan polis ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede boş kovanlar tespit etti.

112 Acil Servis ekipleri, bıçakla yaralanan biri polis 3 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde akraba aileler arasında çıkan kavgada, olaya müdahale eden bir polis memurunun da bulunduğu 3 kişi bıçakla yaralandı.

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