Şanlıurfa'da çıkan bıçaklı kavgada biri olaya müdahale eden polis 3 kişi yaralandı
Olaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2023 07:22, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2023 07:38
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde akraba aileler arasında çıkan kavgada, olaya müdahale eden bir polis memurunun da bulunduğu 3 kişi bıçakla yaralandı.
Yavuz Selim Mahallesi Açıksu Caddesi'nde akraba aileler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ettikleri sırada 1 polis memuru kolundan bıçakla yaralandı.
112 Acil Servis ekipleri, bıçakla yaralanan biri polis 3 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kavgayla ilgili soruşturma yapan ekipler, olaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Öte yandan polis ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede boş kovanlar tespit etti.