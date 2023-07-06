Araba stokçusundan ilanlı ifşa

Otomobilin yatırım aracı olarak görülmesi, piyasanın haddinden fazla yükselmesine neden oldu. Bayiden sıfır km araç alamayanlar, çoğu liste fiyatının üstünde olmasına rağmen ya galerilere ya da 'al-satçı' diye tabir edilen kişilere yöneliyor. Haliyle her alış-satış, araba piyasasını daha da yükseltiyor. Ticaret Bakanlığı'nın bunun önüne geçmek için getirdiği '6 ay ve 6 bin km' şartı uzatıldı. Ancak Türkiye'nin en büyük ikinci el araç satış sitesindeki otomobil ve jip ilanları, bu kuralın pek de dikkate alınmadığını gözler önüne serdi. Galerici ve sahibinden, hem 6000 km'den düşük hem de liste fiyatının üstündeki araç ilanları dikkat çekiyor.

TEDARİK SORUNU YOK

Her ay rekor kıran sıfır km araç satış rakamları, tedarik sorunu olmadığının ispatı. Vatandaşa aksesuar paketi dayatan bayilerin, liste fiyatının üstüne çıkmayı kabul etmeyen vatandaşlara araç satmak istemediği belirtiliyor. Stokçular yüzünden gerçek kullanıcılar arabaya erişemezken, piyasada bayilerin araçları son tüketiciye satmaya dönük pozisyon almaları yönünde beklenti var. Mevcut 'Sıfır ikinci el araç' ilanları, galerici ve al-satçıların sıfır km araçları stokladığını ortaya koyuyor. Bir tek sitede 6001 km'den düşük 15 binden fazla araç var. İlan fotoğraflarında araçların depo ve garajlarda bulunması, plakaların kapalı olması dikkat çekiyor. İnternet siteleri incelendiği takdirde stokçular çok net fark edilebiliyor.

2023 MODEL AĞIRLIKTA

Sitede 2022 ve 2023 model araçların sayısı hayli fazla. Aralarında spor ve lüks otomobillerin de yer aldığı çeşitli markalarda 6001 km'den düşük 5 bin 300'den fazla 2023 model, 2 bin 700'den fazla da 2022 model araç, söz konusu ikinci el satış sitesinde ilanda. Türkiye'de üretilen bir markanın en ucuz modeline sıkça rastlanıyor. Aracın 1.4 benzinli düz vites boş paketi, liste fiyatının 200 bin lira üstüne satışta. Lüks araçlarda stokçuların kazancı daha da yükseliyor. Bir Avrupa markasının revaçtaki elektrikli lüks jipi, liste fiyatının 1 milyon lira üstünde ilana konulmuş.

3 YIL GARAJDA YATIRMIŞLAR

Söz konusu internet sitesinde 6001 km'den düşük 3 yaşında arabalar da var. 2020 ve 2021 model çeşitli markalarda, aralarında spor ve lüks araçların da bulunduğu 600'den fazla otomobil, halihazırda ilanda satılmayı bekliyor. Arazi araçlarında da durum otomobillerde olduğundan farksız. 2020-2023 model aralığında, 6001 km'den düşük 6 binden fazla arazi, SUV ve pikap araç, galerici ve al-satçıların elinde. Otomobil fiyatları son 10 ayda yüzde 95 yükseldi. Bugün araçlara biçilen fiyatlar, 2020 ve 2021 yılında şu anki fiyatının neredeyse dörtte biri fiyatına alındığı düşünüldüğünde, piyasanın nasıl şişirildiği daha net anlaşılıyor.

Büyük cezalar yolda

Her ay açıklanan satış rakamları dikkate alınırsa, internette ilanda olan araç sayısının, buzdağının görülen kısmı olduğu, on binlercesinin ilana konulmadığı belirtiliyor. Stokçuluk yapıp piyasayı anormal şekilde yükseltenlere büyük cezalar yolda. Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri sıklaştıracağı ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da son kabine toplantısının ardından, "Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında oluşan balonu yakından takip ediyoruz. Bu meselenin üstüne gideceğiz" demişti.

Gökhan Özturan