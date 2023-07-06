Adalet Bakanlığından 80 bin hükümlü için 'infaz düzenlemesi'

AK Parti, Temmuz sonunda süresi dolacak olan COVID izni uygulamasına son vererek, yerine denetimli serbestlik koşullarını iyileştirilmesini öngören kalıcı bir düzenleme yapacak. Buna göre, halen dışarda olan 120 bin civarındaki tutuklu ve hükümlünün büyük bölümü yine cezalarının kalan kısmını dışarda tamamlayacak.

Edinilen bilgilere göre, AK Parti kiralara yüzde 25 sınırı öngören düzenlemenin süresinin uzatılması ve açık cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin yararlandığı COVID izni uygulamasına yönelik ayrı bir torba teklif hazırlıyor.

AK Parti kaynakları, cezaevlerinde şu anda 360 bin civarında tutuklu ve hükümlü bulunduğunu, COVID izni ile dışarda bulunanlarla birlikte bu sayının 500 bine yaklaştığını hatırlattı.

YÜCEL KAYAOĞLU-