Yüz binlerce boş ev kira ateşini düşürebilir

Kiralık konut krizi derinleştikçe gündeme yeni başlıklar gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de özellikle İstanbul gibi bazı büyükşehirlerdeki 'Hayalet Ev' olarak tabir edilen boş konut stokunun kullanıma sunulması.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezinin Mayıs 2023 'Kiralık Konut Piyasası Görünümü' araştırmasına göre ülke genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı mayısta yüzde 101 oldu. Bu artış nisanda yüzde 117 seviyesindeydi.

Mayısta ülke genelindeki ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 113,2 TL'ye yükseldi. Yıllık kira artış oranı İstanbul'da yüzde 109,4, Ankara'da yüzde 192,2, İzmir'de ise yüzde 150 olarak öne çıktı. Ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları İstanbul'da 140,2 TL, Ankara'da 93,7 TL, İzmir'de ise 112,5 TL'ye yükseldi.

Uzmanlar fiyat artış hızının düştüğünü ancak fiyatların hala çok yüksek olmasından dolayı insanların kiralık konut bulmakta zorlandığını söylüyor.

ARZ %9, TALEP %14,6 ARTTI

Araştırmaya göre kiralık konut ilan sayısı nisana kıyasla ülke genelinde yüzde 9, İstanbul'da yüzde 5,2, Ankara'da yüzde 24,9, İzmir'de yüzde 10,5 yükseldi. Kiralık konut talep endeksi ise nisandan mayısa yüzde 14,6 yükseldi. Kiralık konut talebinin geçen yılın mayıs ayına kıyasla da yüzde 3,8 daha yüksek olduğu görüldü.

Son dönemlerde kira fiyatlarının artmaya devam ettiğini ancak artış hızında düşüş yaşandığını söyleyen Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Koçak, "Kiralık konut fiyatlarının geçtiğimiz dönemlerde çok artması insanların alım gücünü düşürmüştür, bu normalde fiyatları aşağı yönlü hareket ettirmesi gerekirken, enflasyonun varlığı fiyatların yukarı yönlü hareket etmesini sağlamıştır" dedi.

"Tabii bu da artış hızının azalmasına sebep olmuştur" diyen Koçak, "Yine aynı araştırmaya bakıldığında, kiralık ilan yaşı ortalamasının arttığı görülmektedir. Bu da kiralık konutların artık daha uzun süre kiraya verilemediğini göstermektedir. Talep yüksek ama kira ilan yaşı da yüksek. İnsanlar ev arıyorlar, ancak kiralayamıyorlar" diye konuştu.