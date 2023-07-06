Avrupa, okullarda telefonu yasaklıyor

Gençleri ekran bağımlılığından korumak için alınan önlemler genişletiliyor. Çok sayıda ülkede getirilen yasaklara bir yenisi Hollanda'da eklendi. Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkedeki ortaokul ve liselerde cep telefonu yasaklanacak. Uygulanacak yasaklara cep telefonlarının yanı sıra tablet ve akıllı saatlerin de dahil olacağı duyuruldu.

Bakanlığın açıklamasında, yasak kararının eğitim sektöründeki kurumlarla ortaklaşa alındığı belirtildi. Telefon kullanma yasağının, öğrencilerin dikkatini dağıtması ve becerilerini zayıflatması gerekçesiyle alındığı ifade edildi.

VİDEO İZLEMEK YOK

Söz konusu yasak, 1 Ocak 2024'te uygulanmaya başlanacak. Açıklamada "Artık Tiktok videosu seyretmek, sınıf arkadaşıyla mesajlaşmak veya Snapchat'ten fotoğraf paylaşmak yok" ifadelerine de yer verildi. Yasağın üniversiteleri kapsamadığı belirtildi.

Telefon yasağı kararının uygulanış şeklinin okul idaresi, öğretmenler, veliler ve öğrencilere bırakıldığı aktarılan açıklamada, sınıflarda telefonun tamamen yasaklanabileceği gibi hastalık ve engellilik gibi istisnai hallerde veya dersin içeriğinin gerektirdiği ölçüde sınırlı şekilde kullanımına izin verilebileceği belirtildi. Uygulamanın istenilen başarıya ulaşmaması durumunda gerekirse yasal bir düzenleme haline getirilebileceğine işaret edildi.

NOTLAR DÜŞÜNCE TELEFONLAR GİTTİ

Eğitim kalitesinin artırılması, online zorbalığın engellenmesi, çocukların sağlığının korunması ve gençlerin fiziksel hareketlilikten geri kalmaması gibi gerekçelerle dünyanın dört bir yanında Hollanda'daki gibi uygulamalar devreye alındı.

Fransa: Yaşları 3 ile 15 arasında değişen öğrenciler, okul içerisinde cep telefonlarını kapalı tutmak zorunda.

İngiltere: Geçtiğimiz yıllarda okullarda cep telefonunun yasaklanması gündeme geldi, karar alınmasa da birçok okul yasağı uyguluyor.

Suudi Arabistan: Okullarda telefon kullanımı bir süredir yasak.

Çin: Çocukların okullarda cep telefonu kullanması yasak. Çocuklar ancak ailelerinin yazılı izniyle okullara telefonlarını getirebilecek.

Finlandiya: Ülkede öğrencilerin notlarının düşmesinin ardından yeni dönemde okullarda cep telefonlarının yasaklanması gündeme alındı.

ABD: Devlet okullarının yüzde 77'sinden fazlasında cep telefonu yasağı uygulanıyor.

'EĞİTİME AİLEDEN BAŞLANMALI'

Eğitim Koordinatörü Sibel Durak: "Türkiye'de ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrencilerin cep telefonlarını sınıflarda kullanmasına okul yönetimleri tarafından zaten izin verilmiyor. Hastalık ve engellilik gibi istisnai hallerde veya dersin içeriğinin gerektirdiği ölçüde sınırlı şekilde kullanımına bizde de izin veriliyor. Herhangi bir şeyin yasaklanmasından çok, 'doğru kullanımı konusunda aileden başlayacak şekilde eğitim vermek' elbette ki esastır. Ancak günümüzde yetişkinler bile öz kontrol sağlayamazken, ergenlik dönemindeki bireylerden bu kontrolü beklemek mümkün görünmemektedir. İnternet bağımlılığı bir hastalık türü olarak literatüre girdi artık." Harun SEKMEN