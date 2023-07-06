Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Motorine zam, LPG'ye indirim geldi
Motorine zam, LPG'ye indirim geldi
Memur-Sen Genel Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile görüştü
Memur-Sen Genel Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile görüştü
Yargıtay Üyesi'nin eşini ısıran köpeğin sahibi tutuklandı
Yargıtay Üyesi'nin eşini ısıran köpeğin sahibi tutuklandı
2023-DGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
2023-DGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
Memurlardan üç talep: Zam teklifinde düzeltme istediler
Memurlardan üç talep: Zam teklifinde düzeltme istediler
MSB: 1 Ocak'tan itibaren 794 terörist etkisiz hale getirilmiştir
MSB: 1 Ocak'tan itibaren 794 terörist etkisiz hale getirilmiştir
Hatay'da enkazdan çıkarılan 780 araç 30 gün içerisinde tesilm alınması gerekiyor
Hatay'da enkazdan çıkarılan 780 araç 30 gün içerisinde tesilm alınması gerekiyor
5 kişinin öldüğü kazada tüm kusur 'makas atan' araç sürücüsünde
5 kişinin öldüğü kazada tüm kusur 'makas atan' araç sürücüsünde
Emekliler emekli maaşları ile dul ve yetim aylıklarına zam istedi
Emekliler emekli maaşları ile dul ve yetim aylıklarına zam istedi
Yargı ve mülkiye kararnameleri son aşamada...Tasfiyeler bekleniyor
Yargı ve mülkiye kararnameleri son aşamada...Tasfiyeler bekleniyor
Meclis'te yeni grup kuruluyor
Meclis'te yeni grup kuruluyor
Maliye Bakanı Şimşek'ten 'ekonomi programı' açıklaması
Maliye Bakanı Şimşek'ten 'ekonomi programı' açıklaması
Bakan Yerlikaya açıkladı: Geçen ay 748 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya açıkladı: Geçen ay 748 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
Erdoğan teşekkür turuna çıkıyor! İlk ziyaret rekor oy aldığı o ile
Erdoğan teşekkür turuna çıkıyor! İlk ziyaret rekor oy aldığı o ile
Bin 361 doktor yurtdışına gitmek için başvurdu
Bin 361 doktor yurtdışına gitmek için başvurdu
Adalet Bakanlığından 80 bin hükümlü için 'infaz düzenlemesi'
Adalet Bakanlığından 80 bin hükümlü için 'infaz düzenlemesi'
Eski başsavcı CHP Genel Başkanlığına aday oldu
Eski başsavcı CHP Genel Başkanlığına aday oldu
İkinci el araçların satışında yeni dönem başladı
İkinci el araçların satışında yeni dönem başladı
İstanbul'da yaşamanın maliyeti günlük 1000 lira
İstanbul'da yaşamanın maliyeti günlük 1000 lira
Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı: Başkan Kılıç'tan ilk açıklama
Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı: Başkan Kılıç'tan ilk açıklama
TBMM Genel Sekreterliğine yeni atama yapıldı
TBMM Genel Sekreterliğine yeni atama yapıldı
Bakan Koca'dan 'KKKA' uyarısı: Bayramdan sonra artış var
Bakan Koca'dan 'KKKA' uyarısı: Bayramdan sonra artış var
Meclis, 27 Temmuz'a kadar çalışma kararı aldı
Meclis, 27 Temmuz'a kadar çalışma kararı aldı
OGM 1377 sözleşmeli personel alımı sonuçlarını açıkladı
OGM 1377 sözleşmeli personel alımı sonuçlarını açıkladı
Bakan Göktaş: Memur maaş zammı sonrası sosyal destekler de artacak
Bakan Göktaş: Memur maaş zammı sonrası sosyal destekler de artacak
Bakan Uraloğlu: Bayramda cep telefonuyla 21,6 milyar dakika görüşme yapıldı
Bakan Uraloğlu: Bayramda cep telefonuyla 21,6 milyar dakika görüşme yapıldı
Memur zammı için Meclis'teki görüşme tarihi belli oldu
Memur zammı için Meclis'teki görüşme tarihi belli oldu
Ekonomide yeni düzenlemeler: Akaryakıtta ÖTV'ye enflasyon ayarı
Ekonomide yeni düzenlemeler: Akaryakıtta ÖTV'ye enflasyon ayarı
İşte zamlı memur maaşları
İşte zamlı memur maaşları
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yargıtay Üyesi'nin eşini ısıran köpeğin sahibi tutuklandı

İstanbul Ataşehir'de, hakim savcı lojmanlarının hemen yanında köpek saldırısına uğrayarak ağır şekilde yaralanan kadın, Yargıtay üyesi Hayri Kaynar'ın eşi çıktı. Yaralayan köpeğin sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Temmuz 2023 14:45, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2023 14:49
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İstanbul Ataşehir'de bulunan hakim ve savcı lojmanlarında kalan bir hakim eşi, lojman yakınında bulunan inşaatın önünde olan ve olay sırasında zincirlerini kırdığı iddia edilen kangal köpeğinin saldırısına uğradı. Boynundan ve gözünden yara alan A.K isimli kadın hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son.tv'de yer alan habere göre, Olay, Barbaros Mahallesi Bahçem Sokak üzerinde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hakim ve savcıların ikamet ettiği Adalet Sitesi'nde yaşayan Yargıtay üyesi Hayri Kaynar'ın eşi A.K.'ye bölgede bulunan bir inşaatta beslenen ve başıboş dolaşan köpek saldırdı. Köpeğin ısırarak boynundan ve gözünden yaraladığı kadın kanlar içinde kalırken bağırışları üzerine çevredeki vatandaşlar yardımına koştu.

Saldırgan köpeği güçlükle uzaklaştıran vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. O sırada olay yerinden geçen ambulanstaki sağlık ekipleri A.K.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırılan A.K. tedavi altına alındı. Saldırgan köpek, belediye ekipleri tarafından olay yerinden götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis de köpeği beslediği öğrenilen inşaatın bekçisini gözaltına aldı.

Adalet Sitesi sakinlerinin söz konusu köpek ve mahallede başı boş gezen köpek sürülerinden uzun süredir şikayetçi oldukları öğrenildi. Ataşehir Belediyesi'nin bölgede gezen ve büyük tehlike arz eden başı boş köpeklerle ilgili önlem alması isteniyor.

Polis ekipleri, dün akşam Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki Adalet Sitesi'nden çıkan A.K. adlı kadına saldırarak yaralayan köpeğin sahibini bulmak için çalışma yaptı. Köpeğin A.A. adlı kişiye ait olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Çeşitli olaylardan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından "taksirle yaralama" suçundan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden yaralı A.K'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı, sağ gözündeki görme kaybı nedeniyle ameliyat edildiği öğrenildi.

Adliyeye getirilen şüpheli A.A, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikteki ifadesinde olay sırasında orada olmadığını ve olayda bir dahlinin bulunmadığını belirten A.A, köpeğin sahibi olmadığını öne sürdü.

Nöbetçi hakimlik, şüphelinin üzerine atılı olan suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle tutuklanmasına hükmetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber