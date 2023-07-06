Bakan Yerlikaya açıkladı: Geçen ay 748 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

FETÖ'ye yönelik geçen ay 513 operasyon yapıldığını aktaran Yerlikaya, "Geçen ay kendi halkına silah sıkan, eli kanlı terör örgütüne yönelik operasyonlarda 748 şahıs gözaltına alındı, 130 şahıs tutuklandı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ'ye yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Jandarmamızı ve emniyetimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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