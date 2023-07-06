Başdenetçi Malkoç, Özbekistan'daki seçimlere gözlemci sıfatıyla katılacak
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Özbekistan'da 9 Temmuz'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Erken Seçimi'ne uluslararası gözlemci olarak katılacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2023 10:56, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2023 11:24
Kamu Denetçiliği Kurumundan yapılan açıklamada, Malkoç'un, Özbekistan Merkezi Seçim Komisyonu tarafından ülkedeki seçime gözlemci olarak davet edildiği bildirildi.
Davet üzerine Malkoç'un yarın Özbekistan'a gideceği belirtilen açıklamada, 9 Temmuz'daki seçimin takip edileceği kaydedildi.
Açıklamada, Malkoç'un daha önce Yüksek Seçim Kurulunda görev yaptığı, bu süre boyunca 2014'teki yerel seçimler ile Cumhurbaşkanı Seçimi ve 7 Haziran ile 1 Kasım 2015'teki Milletvekili Genel Seçimleri'ne katkıda bulunduğu ifade edildi.