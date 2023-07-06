2023-DUS 1. dönem ve 2023-STS Diş Hekimliği 1. dönem sonuçları açıklandı

Adaylar, sınav sonuçlarına 6 Temmuz 2023 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

4 Haziran 2023 tarihinde uygulanan 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ( 2023-DUS 1. Dönem ) ile 2023 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na ( 2023-STS Diş Hekimliği 1. Dönem ) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan Temel Bilimler Testi 12 numaralı soru ile Klinik Bilimler Testi 18 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

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