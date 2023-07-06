2023-DUS 1. dönem ve 2023-STS Diş Hekimliği 1. dönem sonuçları açıklandı
ÖSYM internet sitesinden 2023-DUS 1. dönem ve 2023-STS Diş Hekimliği 1. dönem sonuçları açıklandığını duyurdu.
Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
DUYURU
(6 Temmuz 2023)
2023-DUS 1. Dönem ve 2023-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Sınav Sonuçları Açıklandı
4 Haziran 2023 tarihinde uygulanan 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1. Dönem) ile 2023 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2023-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan Temel Bilimler Testi 12 numaralı soru ile Klinik Bilimler Testi 18 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 6 Temmuz 2023 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2023-DUS 1.Dönem Sınav Sonuçları