Merkez Bankası Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı

Yargı ve mülkiye kararnameleri son aşamada...Tasfiyeler bekleniyor
Yargı ve mülkiye kararnameleri son aşamada...Tasfiyeler bekleniyor
Köpek terörü devam ediyor! Yargıtay üyesinin eşini köpek ısırdı
Köpek terörü devam ediyor! Yargıtay üyesinin eşini köpek ısırdı
Meclis'te yeni grup kuruluyor
Meclis'te yeni grup kuruluyor
Maliye Bakanı Şimşek'ten 'ekonomi programı' açıklaması
Maliye Bakanı Şimşek'ten 'ekonomi programı' açıklaması
Bakan Yerlikaya açıkladı: Geçen ay 748 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya açıkladı: Geçen ay 748 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
Erdoğan teşekkür turuna çıkıyor! İlk ziyaret rekor oy aldığı o ile
Erdoğan teşekkür turuna çıkıyor! İlk ziyaret rekor oy aldığı o ile
Bin 361 doktor yurtdışına gitmek için başvurdu
Bin 361 doktor yurtdışına gitmek için başvurdu
Adalet Bakanlığından 80 bin hükümlü için 'infaz düzenlemesi'
Adalet Bakanlığından 80 bin hükümlü için 'infaz düzenlemesi'
Eski başsavcı CHP Genel Başkanlığına aday oldu
Eski başsavcı CHP Genel Başkanlığına aday oldu
İkinci el araçların satışında yeni dönem başladı
İkinci el araçların satışında yeni dönem başladı
İstanbul'da yaşamanın maliyeti günlük 1000 lira
İstanbul'da yaşamanın maliyeti günlük 1000 lira
Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı: Başkan Kılıç'tan ilk açıklama
Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı: Başkan Kılıç'tan ilk açıklama
TBMM Genel Sekreterliğine yeni atama yapıldı
TBMM Genel Sekreterliğine yeni atama yapıldı
Bakan Koca'dan 'KKKA' uyarısı: Bayramdan sonra artış var
Bakan Koca'dan 'KKKA' uyarısı: Bayramdan sonra artış var
Meclis, 27 Temmuz'a kadar çalışma kararı aldı
Meclis, 27 Temmuz'a kadar çalışma kararı aldı
OGM 1377 sözleşmeli personel alımı sonuçlarını açıkladı
OGM 1377 sözleşmeli personel alımı sonuçlarını açıkladı
Bakan Göktaş: Memur maaş zammı sonrası sosyal destekler de artacak
Bakan Göktaş: Memur maaş zammı sonrası sosyal destekler de artacak
Bakan Uraloğlu: Bayramda cep telefonuyla 21,6 milyar dakika görüşme yapıldı
Bakan Uraloğlu: Bayramda cep telefonuyla 21,6 milyar dakika görüşme yapıldı
Memur zammı için Meclis'teki görüşme tarihi belli oldu
Memur zammı için Meclis'teki görüşme tarihi belli oldu
Ekonomide yeni düzenlemeler: Akaryakıtta ÖTV'ye enflasyon ayarı
Ekonomide yeni düzenlemeler: Akaryakıtta ÖTV'ye enflasyon ayarı
İşte zamlı memur maaşları
İşte zamlı memur maaşları
En çok satılan otomobiller açıklandı: İşte Togg'un ilk beş aydaki performansı
En çok satılan otomobiller açıklandı: İşte Togg'un ilk beş aydaki performansı
Merkez Bankası rezervleri 107,6 milyar dolara yükseldi
Merkez Bankası rezervleri 107,6 milyar dolara yükseldi
KKM'de yeni dönem
KKM'de yeni dönem
Kılıçdaroğlu dahil eski vekillere ait fezlekeler Başsavcılıkta
Kılıçdaroğlu dahil eski vekillere ait fezlekeler Başsavcılıkta
LGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti sürüyor
LGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti sürüyor
AK Parti'de 7 il başkanlığına atama
AK Parti'de 7 il başkanlığına atama
Yargıtay darbe girişimi davasında 94 sanığın beraat kararını bozdu
Yargıtay darbe girişimi davasında 94 sanığın beraat kararını bozdu
Tüm otomobillerde MTV iki kat alınacak
Tüm otomobillerde MTV iki kat alınacak
İstanbul'da nargile yasağı
İstanbul'da nargile yasağı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Merkez Bankası Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı

-Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bu dönemde enerji, hizmet, gıda ve alkolsüz içecekler gruplarının katkılarının sırasıyla 1,76, 0,17 ve 0,08 puan azaldığı görüldü-Lokanta-otel grubu yıllık enflasyonu 1,76 puan düşerek yüzde 67,22'ye geriledi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2023 11:52, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2023 11:53
Yazdır
Merkez Bankası Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre, haziranda yıllık enflasyon enerji ve hizmet gruplarında gerilerken, düşüşe en belirgin katkı 1,76 puanla enerjiden geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,92 arttığını ve yüzde 38,21 ile son 18 ayın en düşük seviyesine gerilediğini açıklamasının ardından TCMB'nin Fiyat Gelişmeleri Raporu da yayımlandı.

Rapora göre, bu dönemde yıllık enflasyon enerji ve hizmet gruplarında gerilerken, diğer gruplarda yükseldi.

Aylık bazda incelendiğinde, enerji başta olmak üzere alt gruplar genelinde yüksek artışlar kaydedildi. Enerji grubu fiyatlarındaki artışı döviz kuru gelişmelerinin etkisiyle yükselen akaryakıt kalemi sürükledi.

Temel mal grubu enflasyonundaki yükselişte, kur geçişkenliği yüksek ve hızlı olan dayanıklı tüketim malları belirleyici olurken, hizmet grubu fiyatlarındaki aylık artış önceki aya kıyasla zayıflamakla beraber özellikle kirada güçlü seyrini korudu. Gıda fiyatları, taze meyve ve sebze grubu öncülüğünde, tarihsel haziran ayı ortalamasının üzerinde yükseldi.

Üretici fiyatları döviz kuru gelişmelerinin etkisiyle son sekiz ayın en yüksek aylık artışını gösterirken bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık artış oranı B ve C göstergelerinde bir önceki aya kıyasla yükseldi. Yıllık enflasyon B göstergesinde gerilerken C göstergesinde artış kaydetti.

-Hizmet fiyatları haziran ayında yüzde 3,66 arttı

Haziran ayında tüketici fiyatları yüzde 3,92 artarken yıllık enflasyon 1,38 puan azalarak yüzde 38,21 seviyesine geriledi. Yıllık değişim oranı B endeksinde 1,07 puan düşüşle yüzde 46,63, C endeksinde ise 0,71 puan artışla yüzde 47,33 oldu.

Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bu dönemde enerji, hizmet, gıda ve alkolsüz içecekler gruplarının katkılarının sırasıyla 1,76, 0,17 ve 0,08 puan azaldığı, alkol-tütün-altın ve temel mallar gruplarının katkılarının da sırasıyla 0,31 ve 0,32 puan arttığı görüldü.

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle incelendiğinde, aylık artışlar bir önceki aya kıyasla B ve C endeksinde bir miktar yükseldi. Fiyat artışları B endeksini oluşturan gruplardan temel mal ve işlenmiş gıdada bir önceki aya göre güçlenirken, hizmet grubunda bir miktar yavaşladı. Hizmet fiyatları haziran ayında yüzde 3,66 yükselirken, grup yıllık enflasyonu 0,50 puan düşüşle yüzde 59,45 oldu.

Bu dönemde yıllık enflasyon kira dışındaki tüm alt gruplarda geriledi.

Kira aylık artışı yüzde 5,80 ile bu dönemde de yüksek seyrini sürdürürdü, grup yıllık enflasyonu yüzde 75,91 seviyesine ulaştı.

Lokanta-otel alt grubunda aylık enflasyon yüzde 4,32 ile yüksek görünümünü korudu. Fiyat artışları yiyecek hizmetlerinde bir önceki aya kıyasla bir miktar yavaşlarken turizmdeki canlı seyre bağlı olarak konaklama hizmetlerinde güçlü seyretmeye devam etti.

Bu gelişme ile birlikte lokanta-otel grubu yıllık enflasyonu 1,76 puan düşerek yüzde 67,22'ye geriledi.

Haberleşme fiyatlarındaki artışlar internet ücretleri öncülüğünde sürerken, diğer hizmetler alt grubunda kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı ile eğlence ve spor hizmetlerindeki artışlar öne çıktı. Ulaştırma hizmetleri görünümünde ise hava yolu ile yolcu taşımacılığı kaleminde devam eden fiyat artışı belirleyici oldu.

-Temel mal grubu yıllık enflasyonu 1,62 puan artışla yüzde 36,69 olarak gerçekleşti

Rapora göre, temel mal grubu yıllık enflasyonu 1,62 puan artışla yüzde 36,69 olarak gerçekleşti. Haziran ayında yıllık enflasyon dayanıklı mal ile giyim ve ayakkabı alt gruplarında yükselirken, diğer temel mallarda geriledi. Dayanıklı mal (altın hariç) alt grubunda, fiyatlar yüzde 6,64 artarak önceki aya kıyasla güçlenirken, yıllık enflasyon 4,03 puan yükselişle yüzde 43,30 seviyesine ulaştı.

Otomobil fiyatlarında kur gelişmelerine ek olarak canlı seyreden iç satışlara bağlı olarak görülen yüksek artış yüzde 10,28 ile haziran ayında da alt grup enflasyon gelişmelerinin temel sürükleyicisi oldu.

Beyaz eşya ve mobilya kalemlerinde de sırasıyla yüzde 3,78 ve yüzde 1,47 ile fiyat artışları haziran ayında yükseldi ancak otomobile kıyasla daha ılımlı bir görünüme sahip oldu.

Diğer temel mallar alt grubunda fiyatlar yüzde 1,95 oranı ile nispeten ılımlı bir artış kaydetti.

Bu dönemde, aylık fiyat gelişmelerinde konutun bakım-onarımına yönelik malzemelerin yanı sıra ev ile ilgili temizlik malzemeleri öne çıktı. Giyim ve ayakkabıda fiyatların yüzde 1,37 yükselmesiyle alt grup yıllık enflasyonu 1,53 puan artışla yüzde 20,04 olarak gerçekleşti.

Enerji fiyatları haziran ayında yüzde 4,23 artarken, grup yıllık enflasyonu baz etkisiyle 9,55 puan düşerek yüzde 16,52 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde, grup aylık fiyat artışında Türk lirasındaki görünüme paralel olarak akaryakıt yüzde 11,32 ile fiyatları öne çıkarken, tüp gaz yüzde 2,59 ve şebeke suyu yüzde 1,10 arttı.

-İşlenmiş gıdada 7,99 puan düşüşle yüzde 43,36 seviyesine geriledi

Gıda ve alkolsüz içecekler grubu fiyatları haziran ayında yüzde 3,02 artarken, yıllık enflasyon 1,40 puan artarak yüzde 53,92 oldu. Yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada 12,43 puan artışla yüzde 68,44'e ulaşırken, işlenmiş gıda 7,99 puan düşüşle yüzde 43,36 seviyesine geriledi.

Mevsimsellikten arındırılmış veriler sebze başta olmak üzere taze meyve sebze fiyatlarının belirgin artış gösterdiğine işaret etti. Diğer işlenmemiş gıda grubunda ise kırmızı et fiyatlarındaki yükseliş devam etti.

Yaş çay alım fiyatlarına bağlı olarak artış kaydeden çay fiyatları alt kalemler arasında öne çıktı.

Ekmek ve tahıllar aylık enflasyonu bu dönemde yüzde 1,41 artış kaydetti. Alkollü içecekler ve tütün ürünleri grubunda fiyatlar yüzde 11,13 yükselirken, yıllık enflasyon 10,80 puan artışla yüzde 40,90 olarak gerçekleşti.

Bu gelişmede, yüzde 12,29 ile tütün ürünlerinde üretici firma kaynaklı fiyat artışları belirleyici oldu.

Yurt içi üretici fiyatları aylık artışı yüzde 6,50 ile son üç aya kıyasla önemli ölçüde kuvvetlendi. Diğer taraftan, bu grupta yıllık enflasyon baz etkisiyle 0,34 puan azalarak yüzde 40,42'ye geriledi.

Haziran ayında uluslararası emtia fiyatları düşük bir oranda gerilerken, döviz kuru gelişmeleri üretici fiyatlarındaki yükselişin ana belirleyicisi oldu.

Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, yıllık enflasyon dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarında gerilerken, diğer alt gruplarda yükseldi.

Aylık fiyat gelişmeleri sektörler bazında incelendiğinde, artışların genele yayıldığı izlenirken, rafine edilmiş petrol ürünleri, metal cevheri, gaz imalatı, tütün ürünleri, motorlu kara taşıtları ile metal ve bununla bağlantılı grupların fiyat artışlarıyla öne çıktığı gözlendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber