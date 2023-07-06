Yeni Sendika'dan 'memur maaş zamları' düzenlemesine tepki

HÜKÜMET, VERDİĞİ ZAMMI; ÇALIŞANLAR DA YETKİLİ SENDİKALARI GÖZDEN GEÇİRMELİDİR!

YENİ SENDİKA Genel Başkanı Metin Memiş, yaptığı açıklamada hükümet tarafından açıklanan zam oranlarının beklentileri kesinlikle karşılamadığı gibi, Türkiye'de memuriyetin artık neredeyse bitirildiğini ve işin bu noktaya gelmesinin temel sorumlusu olarak da yetkili sendikaları adres gösterdi. Memiş, "Açıklanan maaş zamları yaşamın gerçeklerinden oldukça uzaktır. Yapılan artışın büyük kısmı taban aylığa yansımayan seyyanen zamdan oluşmaktadır. Sağlık çalışanlarımızın nöbet ücretlerinde, ek ödemelerinde ve teşvik ödemelerinde normalde ortalama artışın yüzde 50 olması beklenirken bu oranlar göreceksiniz yüzde 30'lara bile ulaşmayacaktır. Daha kötüsü de seyyanen zammın taban aylığa yansıtılmadan verilmesi tüm memurlarımızın emekli aylıklarının ve tazminatlarında da çok ciddi hak kayıplarına neden olacaktır. Yetkili memur sendikalarının işgüzarlığı ve beceriksizliği nedeniyle memuriyet ayağa düşmüştür. Memurun geleceği bizzat bu yetkili sendikaların marifetiyle karartılmıştır. Bakınız bir kıyas yapılması gerekirse sağlık sektöründeki kamu işçilerinin asgari ücrete gelen zam farkları da hesaba katıldığında Temmuz ayında elde edeceği aylık ortalama gelir 30 bin TL'ye yaklaşacaktır. Oysa aynı çatı altında görevli memur statüsündeki çoğu arkadaşımızın maaşı ise bu rakamın altında olacaktır. Hele hele iş emekli maaşlarına ve ikramiyelerine geldiğinde, keşke memur olarak emekli olmasaydım denilecek bir döneme girmiş bulunuyoruz. Hükümet, verdiği zammı; çalışanlar da yetkili sendikaları gözden geçirmelidir. Çünkü bu işin bu noktaya gelmesine neden olan yetkili memur sendikalarıdır. Bu sendikalar hükümete karşı gerekli duruşu gösterememiş, memurun derdini hükümete doğru şekilde anlatamamış ve memurun hakkını asla koruyamamıştır. Aynı şekilde işçilerin sendikaları öyle mi? Bakın, nasıl önemli kazanımlar elde ettiler. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızı memuriyete zarar veren bu yetkili başarısız ve etkisiz sendikalardan hızlı bir şekilde istifaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

YÜZDE 2 BARAJINDAN 300 LİRA KAR ETTİRENLERİN AÇTIĞI ZARAR 8-10 BİN LİRADIR

YENİ SENDİKA Genel Başkanı Metin Memiş, kamuoyunda "yüzde 2 barajı" diye bilinen düzenleme konusunda yetkili sendikanın gece gündüz demeden çalışarak Anayasaya aykırı şekilde bu uygulamayı hayata geçirtebildiğini ama memur zamları için aynı çabayı göstermediğini söyledi. Memiş, "Kazanımlar yüzde 2 ile değil yüzde 100 ile olur. Sendikal özgürlüklerin memurlarımız tarafından kullanılmasının engellenmesi amacıyla yüzde 2 barajını getirmek için enerji harcayan yetkili sendika başkanları memur maaş zamları için neden suskunlar çalışanlarımızın takdirine sunuyoruz. Yüzde 2 barajı getirilerek memurun hapsedildiği 200 TL bugün gördük ki 200 TL'den çok daha büyük kayıplara sebep olmuştur. Yüzde 2 barajı ile memurun cebine 1500 ila 2000 TL arasında toplu sözleşme primi alacağını söyleyen yetkili sendikalar bugün gördük ki çalışanları hem toplu sözleşme primi anlamında hem de maaş anlamında ciddi olarak kandırmışlardır.. Seyyanen zammın taban aylığa yansımaması toplu sözleşme priminin de söyledikleri gibi asla 1500 liraları, 2000 liraları falan bulmayacaktır. Belki üç ayda bir 1000 lirayı zor bulacak bu primle kamu görevlilerini aylık 300-350 liraya tamah ettirme çirkinliğine çalışırken, aynı üyelerine aylık en az 8-10 bin lira zarar verdiklerini, emekli kayıplarının bugünün şartlarında 200-300 bin liraların üzerinde olduğunu herkesin anlamasını istiyoruz. Hesap ortadadır. O çok güvendikleri toplu sözleşme primlerinde de ters köşeye düşmüşlerdir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE MEMURUN "STATÜ HUKUKU" BİTMEK ÜZEREDİR

Memur zamlarındaki hayal kırıklığı nedeniyle yetkili sendikaların büyük bir başarısızlığa imza attığını belirten YENİ SENDİKA Genel Başkanı Metin Memiş, "Artık mızrak çuvala sığmıyor. Yetkili sendika başkanları marifetiyle ne yazık ki memurlarımız büyük zarar görmüştür. Memuriyet artık ne yazık ki bu kötü sendikacılık nedeniyle saygınlığını büyük ölçüde kaybetmiştir. Memurlar için "statü hukukunu koruyacağız" yaklaşımıyla sendikacılık yaptığını iddia eden yetkili konfederasyonun başkanlarının karizması derin bir çizik yemiştir. Birkaç yıla kalmaz memurlara sorsalar "işçi mi, memur mu olmak istersin?" diye herhalde "işçi olmak istiyoruz" cevabı çoğunlukta olacaktır. Bu gidişle Türkiye'de işçi-memur ayrımı kalkmak üzeredir" dedi.

15 GÜNLÜK FARKIN VERİLMEMESİ 3 BİN 700 TL'LİK BİR KAYBA NEDEN OLUR

Hükümetin söz verdiği oranda zam teklifini meclise getirirken yetkili sendika başkanlarının bu oranlarla ilgili herhangi bir çalışma ve çalışanlar adına bir açıklama yapma gereği duymadığını söyleyen Memiş, "Bakınız en düşük devlet memuru maaşı 22 bin TL olacak denmişti. Ama eşi çalışmayan ve iki çocuğu olan memurun maaşı 22 bin TL oldu. Eşi çalışan veya bekar olan bir memurun ayaküstü en az 1000 TL kaybı oldu. Bunun yanında yapılan zamların 15 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla geçerli olması nedeniyle her bir memur en az 3 bin 700 TL'lik bir kayıp yaşayacaktır. Bir kez daha hükümete çağrıda bulunuyoruz. 15 günlük farkın da bir an önce mecliste düzeltilmesi gerekir. Yine altını çiziyoruz ortadaki bu olumsuz sonuç memur emeklisi ile işçi emeklisi arasında büyük uçurum oluşturmuştur" şeklinde konuştu.



