2023-DGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM internet sitesinden 2023-DGS sınav giriş belgeleri erişime açıldığını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Temmuz 2023 14:01, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2023 14:16
DGS: Dikey Geçiş Sınavı
DUYURU
(06 Temmuz 2023)
2023-DGS: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Dikey Geçiş Sınavı'na (2023-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 06 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
DİKKAT!
16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-DGS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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