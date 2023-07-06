Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Motorine zam, LPG'ye indirim geldi
Motorine zam, LPG'ye indirim geldi
Memur-Sen Genel Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile görüştü
Memur-Sen Genel Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile görüştü
Yargıtay Üyesi'nin eşini ısıran köpeğin sahibi tutuklandı
Yargıtay Üyesi'nin eşini ısıran köpeğin sahibi tutuklandı
2023-DGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
2023-DGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
Memurlardan üç talep: Zam teklifinde düzeltme istediler
Memurlardan üç talep: Zam teklifinde düzeltme istediler
MSB: 1 Ocak'tan itibaren 794 terörist etkisiz hale getirilmiştir
MSB: 1 Ocak'tan itibaren 794 terörist etkisiz hale getirilmiştir
Hatay'da enkazdan çıkarılan 780 araç 30 gün içerisinde tesilm alınması gerekiyor
Hatay'da enkazdan çıkarılan 780 araç 30 gün içerisinde tesilm alınması gerekiyor
5 kişinin öldüğü kazada tüm kusur 'makas atan' araç sürücüsünde
5 kişinin öldüğü kazada tüm kusur 'makas atan' araç sürücüsünde
Emekliler emekli maaşları ile dul ve yetim aylıklarına zam istedi
Emekliler emekli maaşları ile dul ve yetim aylıklarına zam istedi
Yargı ve mülkiye kararnameleri son aşamada...Tasfiyeler bekleniyor
Yargı ve mülkiye kararnameleri son aşamada...Tasfiyeler bekleniyor
Meclis'te yeni grup kuruluyor
Meclis'te yeni grup kuruluyor
Maliye Bakanı Şimşek'ten 'ekonomi programı' açıklaması
Maliye Bakanı Şimşek'ten 'ekonomi programı' açıklaması
Bakan Yerlikaya açıkladı: Geçen ay 748 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya açıkladı: Geçen ay 748 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
Erdoğan teşekkür turuna çıkıyor! İlk ziyaret rekor oy aldığı o ile
Erdoğan teşekkür turuna çıkıyor! İlk ziyaret rekor oy aldığı o ile
Bin 361 doktor yurtdışına gitmek için başvurdu
Bin 361 doktor yurtdışına gitmek için başvurdu
Adalet Bakanlığından 80 bin hükümlü için 'infaz düzenlemesi'
Adalet Bakanlığından 80 bin hükümlü için 'infaz düzenlemesi'
Eski başsavcı CHP Genel Başkanlığına aday oldu
Eski başsavcı CHP Genel Başkanlığına aday oldu
İkinci el araçların satışında yeni dönem başladı
İkinci el araçların satışında yeni dönem başladı
İstanbul'da yaşamanın maliyeti günlük 1000 lira
İstanbul'da yaşamanın maliyeti günlük 1000 lira
Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı: Başkan Kılıç'tan ilk açıklama
Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı: Başkan Kılıç'tan ilk açıklama
TBMM Genel Sekreterliğine yeni atama yapıldı
TBMM Genel Sekreterliğine yeni atama yapıldı
Bakan Koca'dan 'KKKA' uyarısı: Bayramdan sonra artış var
Bakan Koca'dan 'KKKA' uyarısı: Bayramdan sonra artış var
Meclis, 27 Temmuz'a kadar çalışma kararı aldı
Meclis, 27 Temmuz'a kadar çalışma kararı aldı
OGM 1377 sözleşmeli personel alımı sonuçlarını açıkladı
OGM 1377 sözleşmeli personel alımı sonuçlarını açıkladı
Bakan Göktaş: Memur maaş zammı sonrası sosyal destekler de artacak
Bakan Göktaş: Memur maaş zammı sonrası sosyal destekler de artacak
Bakan Uraloğlu: Bayramda cep telefonuyla 21,6 milyar dakika görüşme yapıldı
Bakan Uraloğlu: Bayramda cep telefonuyla 21,6 milyar dakika görüşme yapıldı
Memur zammı için Meclis'teki görüşme tarihi belli oldu
Memur zammı için Meclis'teki görüşme tarihi belli oldu
Ekonomide yeni düzenlemeler: Akaryakıtta ÖTV'ye enflasyon ayarı
Ekonomide yeni düzenlemeler: Akaryakıtta ÖTV'ye enflasyon ayarı
İşte zamlı memur maaşları
İşte zamlı memur maaşları
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Memur-Sen Genel Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile görüştü

"En düşük kamu görevlisinin maaşının kamu işçisinden az olmayacak şekilde düzenlenmesi, seyyanen ilave ödemenin emekli kamu görevlilerine de yansıtılması, en düşük kamu görevlisi maaşı hesaplanırken eş ve çocuk durumunun dikkate alınmaması hususlarını aktardık"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2023 14:55, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2023 15:05
Yazdır
Memur-Sen Genel Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile görüştü

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, en düşük kamu görevlisinin maaşının kamu işçisinden az olmayacak şekilde düzenlenmesi ve seyyanen ilave ödemenin emekli kamu görevlilerine de yansıtılması taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a aktardıklarını bildirdi.

Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ı ziyaret etti. Ziyarete toplu sözleşmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul da katıldı.

Ziyarete ilişkin yazılı açıklama yapan Yalçın, görüşmede, memurlarla ilgili Meclise sunulan kanun teklifini ele aldıklarını belirtti.

Kamu görevlilerinin maaş artışlarını içeren kanun teklifinin kapsamının genişletilmesi, eksikliklerin giderilmesi, emeklilere yansıtılması ve kamu çalışanları arasında ücret adaletsizliğinin bitirilmesi beklentilerini Işıkhan'a aktardıklarını anlatan Yalçın, yüzde 17,55 maaş artışı ve 8 bin 77 lira seyyanen ilave ödeme sonrası oluşan tablo hakkında görüş ve önerilerini paylaştıklarını bildirdi.

Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünün eksiksiz şekilde hayata geçirilmesi için Meclise gelen kanun teklifinde giderilmesi gereken eksiklikleri dile getirdiklerini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Kamu işçilerine temmuz ayında yüzde 15 artış yapılacağını, en düşük kamu görevlisi maaşının en düşük işçi maaşının altında kalmaması gerektiğini ifade ettik. Bu itibarla, kamu görevlileri ve emeklileri tarafından beklenen, en düşük kamu görevlisinin maaşının kamu işçisinden az olmayacak şekilde düzenlenmesi, seyyanen ilave ödemenin emekli kamu görevlilerine de yansıtılması, en düşük kamu görevlisi maaşı hesaplanırken eş ve çocuk durumunun dikkate alınmaması hususlarını aktardık. Bu önemli düzenlemede birtakım revizyonlar yapılarak güçlü ve büyük Türkiye'nin yüzyılına yakışır şekilde Meclis aşamasında bu sorunun giderileceğine inanıyorum."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber