Takip mesafesini koruyamadı, ambulansa çarptı

Kaza dün öğle saatlerinde D-100 Karayolu Sefaköy mevkii Topkapı istikametinde meydana geldi.

Bir sürücü, trafiğe yakalanmamak için sol şeritte ilerleyen ambulansın peşine takıldı.

Bu sırada araçtaki bir kişi de o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Takip mesafesini korumayan sürücü yavaşlayan ambulansa arkadan çarptı.

Ambulansa çarpan araç savrularak dururken kaza da şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.