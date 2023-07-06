Takip mesafesini koruyamadı, ambulansa çarptı
İstanbul'da, sol şeritte ilerleyen ambulansın peşine takılan sürücü, takip mesafesini ayarlayamayınca ambulansa çarptı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Temmuz 2023 15:19, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2023 15:22
Kaza dün öğle saatlerinde D-100 Karayolu Sefaköy mevkii Topkapı istikametinde meydana geldi.
Bir sürücü, trafiğe yakalanmamak için sol şeritte ilerleyen ambulansın peşine takıldı.
Bu sırada araçtaki bir kişi de o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Takip mesafesini korumayan sürücü yavaşlayan ambulansa arkadan çarptı.
Ambulansa çarpan araç savrularak dururken kaza da şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.