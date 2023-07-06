Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, yarın İstanbul'a gelecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2023 15:31, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2023 15:32
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyaretinde bulunacak.
Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.
Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler, süresi 17 Temmuz'da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.