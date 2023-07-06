Hangi meslek grubu ne kadar maaş alacak?

En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesine dair TBMM'ye sunulan kanun teklifinin yasalaşması halinde, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya yükselecek.

Temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 6 artış öngörülmüştü. Bu yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.

Söz konusu enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 11,55 artış ile kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 17,55 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 19,77 artış sağlandı.

Yeni düzenlemeyle 1/4 derecesindeki öğretmen maaşı 26 bin 654 liraya, 8/1 derecesindeki polis maaşı 29 bin 525 liraya, 1/4 derecesindeki uzman doktor maaşı 54 bin 959 liraya çıkacak.

En düşük memur emekli aylığı ise 7 bin 901 liradan 9 bin 288 liraya yükselecek.

Grafik: Anadolu Ajansı