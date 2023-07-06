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Öğrencilere vergisiz telefon uygulaması ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar satışı olacağını vadeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız" dedi. Tüm gözler bu açıklama sonrasına detaylara çevrildi. Peki, öğrencilere vergisiz telefon ne zaman?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 06 Temmuz 2023 16:12, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2023 16:15
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Öğrencilere vergisiz telefon uygulaması ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi yaptığı açıklamada, üniversitelerde ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin, tek seferliğe mahsus vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alabileceğini duyurmuştu. Üniversite öğrencileri, akıllı telefonlar ve bilgisayarlarda vergi indiriminin ne zaman olacağını merak ediyordu. Erdoğan bu konuda hakkında açıklama yaptı. İşte, öğrencilere vergisiz telefon fırsatının ayrıntıları...

CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üniversite öğrencileri için vergisiz telefon, bilgisayar ve bedava internet adımlarının atıldığını söyledi. Ayrıca Gençlik Bankası'nın kurulacağı aktarıldı.

Seçimi kazanmadan önce Üniversite öğrencilerine vaat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız." ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek.

Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, AK Parti seçim beyannamesinde yer alan üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar satışı için tarih araştırmaları başladı. Seçimlerin sona ermesinin ardından birçok öğrenci, vergisiz telefon satışı için gündemi yakından takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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