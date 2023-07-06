Erdoğan'dan emeklilere zam açıklaması
Erdoğan'dan emeklilere zam açıklaması
POMEM sınav giriş yerleri açıklandı
POMEM sınav giriş yerleri açıklandı
Bakan Tekin'den 'Hizmet puanı' açıklaması
Bakan Tekin'den 'Hizmet puanı' açıklaması
Memur zammı sosyal destek ödemelerini de etkileyecek
Memur zammı sosyal destek ödemelerini de etkileyecek
Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
Öğrencilere vergisiz telefon uygulaması ne zaman başlayacak?
Öğrencilere vergisiz telefon uygulaması ne zaman başlayacak?
Hangi meslek grubu ne kadar maaş alacak?
Hangi meslek grubu ne kadar maaş alacak?
Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Motorine zam, LPG'ye indirim geldi
Motorine zam, LPG'ye indirim geldi
Memur-Sen Genel Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile görüştü
Memur-Sen Genel Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile görüştü
Yargıtay Üyesi'nin eşini ısıran köpeğin sahibi tutuklandı
Yargıtay Üyesi'nin eşini ısıran köpeğin sahibi tutuklandı
2023-DGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
2023-DGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
Memurlardan üç talep: Zam teklifinde düzeltme istediler
Memurlardan üç talep: Zam teklifinde düzeltme istediler
MSB: 1 Ocak'tan itibaren 794 terörist etkisiz hale getirilmiştir
MSB: 1 Ocak'tan itibaren 794 terörist etkisiz hale getirilmiştir
Hatay'da enkazdan çıkarılan 780 araç 30 gün içerisinde tesilm alınması gerekiyor
Hatay'da enkazdan çıkarılan 780 araç 30 gün içerisinde tesilm alınması gerekiyor
5 kişinin öldüğü kazada tüm kusur 'makas atan' araç sürücüsünde
5 kişinin öldüğü kazada tüm kusur 'makas atan' araç sürücüsünde
Emekliler emekli maaşları ile dul ve yetim aylıklarına zam istedi
Emekliler emekli maaşları ile dul ve yetim aylıklarına zam istedi
Yargı ve mülkiye kararnameleri son aşamada...Tasfiyeler bekleniyor
Yargı ve mülkiye kararnameleri son aşamada...Tasfiyeler bekleniyor
Meclis'te yeni grup kuruluyor
Meclis'te yeni grup kuruluyor
Maliye Bakanı Şimşek'ten 'ekonomi programı' açıklaması
Maliye Bakanı Şimşek'ten 'ekonomi programı' açıklaması
Bakan Yerlikaya açıkladı: Geçen ay 748 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya açıkladı: Geçen ay 748 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
Erdoğan teşekkür turuna çıkıyor! İlk ziyaret rekor oy aldığı o ile
Erdoğan teşekkür turuna çıkıyor! İlk ziyaret rekor oy aldığı o ile
Bin 361 doktor yurtdışına gitmek için başvurdu
Bin 361 doktor yurtdışına gitmek için başvurdu
Adalet Bakanlığından 80 bin hükümlü için 'infaz düzenlemesi'
Adalet Bakanlığından 80 bin hükümlü için 'infaz düzenlemesi'
Eski başsavcı CHP Genel Başkanlığına aday oldu
Eski başsavcı CHP Genel Başkanlığına aday oldu
İkinci el araçların satışında yeni dönem başladı
İkinci el araçların satışında yeni dönem başladı
İstanbul'da yaşamanın maliyeti günlük 1000 lira
İstanbul'da yaşamanın maliyeti günlük 1000 lira
Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı: Başkan Kılıç'tan ilk açıklama
Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı: Başkan Kılıç'tan ilk açıklama
TBMM Genel Sekreterliğine yeni atama yapıldı
TBMM Genel Sekreterliğine yeni atama yapıldı
Bakan Koca'dan 'KKKA' uyarısı: Bayramdan sonra artış var
Bakan Koca'dan 'KKKA' uyarısı: Bayramdan sonra artış var
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bedelli askerlik uygulamasına başvurunun sürekli arttığını vurgulayarak, ücret konusunda bir tartışma olmaması için bedelli askerlik ücretindeki artışın mamur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini aktardı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 06 Temmuz 2023 16:22, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2023 16:24
Yazdır
Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bedelli askerlik ücretine ilişkin soru üzerine, 2019 yılında askerlik sisteminde reform niteliğinde bir düzenleme yapılarak modern, esnek, öngörülebilir ve sürdürülebilir yeni bir askerlik sisteminin hayata geçirildiğini hatırlattı.

Bu kapsamda bedelli askerlik uygulamasının da sürekli hale getirildiğini ifade eden kaynaklar, ücret konusunda bir tartışma olmaması için bedelli askerlik ücretindeki artışın memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini belirtti.

Kaynaklar sistemin hayata geçirildiği 2019'dan bugüne kadar bedelli askerlik uygulamasına başvurunun sürekli arttığını da vurguladı.

"Birliğimizin görevi eylül ayı başına kadar devam edecek"

Mehmetçiğin Kosova'daki çalışmalarına ilişkin soru üzerine kaynaklar, ülkede yaşanan gerginliğin ardından 65'inci Mekanize Piyade Tugayına bağlı iki bölüğün 2 Temmuz'da Kosova'da görevine başladığını belirtti.

Mehmetçiğin barışı destekleme görevini başarıyla yerine getirdiğini ifade eden kaynaklar, "Şu ana kadar çalışmalarımız başarıyla devam ediyor, bir olumsuzluk söz konusu değil. Birliğimizin görevi eylül ayı başına kadar devam edecek" açıklamasında bulundu.

Suriye ile normalleşme sürecine ilişkin soru üzerine de kaynaklar, 25 Nisan 2023'te Moskova'da Türkiye, Rusya Federasyonu, İran ve Suriye Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanları görüşmesinin gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Bu kapsamda Suriye'nin kuzeyinde dörtlü ortak merkez kurulmasının gündeme geldiğini hatırlatan kaynaklar, sahadaki faaliyetlerin koordinasyonu ve her ülkenin askeri temsilcilerinin bulunacağı merkeze yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Kaynak: TRT Haber

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber