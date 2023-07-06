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Memur zammı sosyal destek ödemelerini de etkileyecek

Memura ve emeklisine yüzde 17,55 oranında zam verilecek. Yapılacak zam, sosyal destek ödemelerini de etkileyecek. Böylece evde bakım maaşından 65 yaş aylığına kadar pek çok kalemde maaşlar artacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Temmuz 2023 16:29, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2023 16:31
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Memur zammı sosyal destek ödemelerini de etkileyecek

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin alacağı enflasyon farklı belli oldu. Maaşlara yapılacak yüzde 17,55'lik zam, sosyal desteklere de yansıyacak.

Konuyu değerlendiren AYBÜ Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "Aldıkları aylıklar memur maaş katsayısına göre belirlenen çeşitli kesimler var. Bunlar evde bakım maaşı alanlar, engelli maaşı alanlar, 65 yaş aylığı alanlar başta olmak üzere bazı kesimler var" dedi.

Tarkan Zengin, yapılan zam ile birlikte ücretlerde gerçekleşecek artışı da paylaştı.

4 bin 336 lira olan evde bakım maaşı yüzde 17,55 artış yapılarak 5 bin 97 liraya çıkacak. 65 yaş aylıkları 1997 lira artışla birlikte 2 bin 347 liraya yükselecek. Burada artış 350 lira. Engel oranları yüzde 40-69 arasında olanlar şu anda 1594 lira aylık alıyorlar, 1873 liraya çıkacak. Engel oranı yüzde 70 ve üzerinde olanların aylıkları 2 bin 821 liraya çıkacak. Şehit yakını ve gazi aylıklarına da zam yapılacak.

Hangi meslek grubu ne kadar maaş alacak?

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