Datça'da trafik kazası:1 ölü, 3 yaralı
Muğla'nın Datça ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2023 16:35, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2023 16:36
Ömer K. idaresindeki otomobil, Datça-Marmaris kara yolu Emecik mevkisinde karşı yönden gelen Firdevs K'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan sürücü Kader ile araçlardaki Efe G ile Halil K, Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Efe G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.