İkinci el araç kararı 3 sıfır sildirdi

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Görkem Konu, "Biz önde gelen sitelerin genel müdür ve yardımcıları ile görüştük. Açıkçası bunlar çok az sayıda ama sosyal medyada sanki herkes böyle yapıyormuş gibi bir hava yaratıldığını söylediler ve hemen anında onlara müdahale ediliyor. Ben vatandaşlarımıza, satıcılara şöyle bir tavsiyede de bulunayım. Bu tarz uygulamalara düşünmesinler. Çünkü bunlar çok kolay tespit edilebilecek ve bakanlık tarafından zaten bu tarz uygulamaları denetleniyor. Hemen anında takip edilip cezalandırılabilecek uygulamalar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre ikinci el araçların fiyatının, sıfır liste fiyatından yüksek belirlenmesi 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandı. Kararın ardından uzmanlar sektöre yansımasının olumlu olacağını söylüyor. İkinci el araç satıcıları ise sektör dışından yatırım amaçlı al sat yapanların önüne geçeceğini belirterek bu karar sonrası araç fiyatlarında düşüş olacağını belirtiyor. Kararı değerlendiren İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Görkem Konu, araç fiyatlarının bu karar sonrasında normale döneceğini ve araçların değerinden alınıp satılacağını söyledi.

"LİSTE FİYATI ÜSTÜNDE SATIŞLAR DA GERÇEKLEŞMEYECEK"

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Görkem Konu, "Biz yeni ticaret bakanımızla bundan iki hafta önce bir görüşme yapmıştık. Bakanımız bu normal liste fiyatının üstündeki satılan özellikle sıfır araç ve ikinci el araçlarında değerin üstüne satılmasıyla ilgili bakanlık olarak ciddi bir çalışma yaptıklarını ve bunun önüne geçmek istediklerini bize iletti. Biz de kendileriyle beraber bu çalışmada destek olacağımızı her türlü gerekeni yapacağımızı kendisine ilettik. Ve 6 ay, 6 bin kilometre uygulaması vardı. 6 ay, 6 bin kilometre uygulaması daha önce sadece, 2 el otomotiv satıcıları için geçerliydi. Biz bunun yeterli olmadığını, bu satışların aslında bireyler üzerinden yapıldığını ve gerek bireyler, gerek tüzel kişilerin artık herkesin otomotiv işine girdiğini ilettik. Ve kayıt dışı ticaretin aslında arttığını bildirdik. Dolayısıyla bu uygulamayla beraber artık insanlar ticari amaçlı araç alım satımı yapamayacaklar. Dolayısıyla liste fiyatı üstünde satışlar da gerçekleşmeyecek. Bakanlığımız bununla ilgili bir sonraki aşamada bu araçların ilan sitelerinde de liste fiyatları üstünde girmesini yasaklayacak kararı dün akşam yayınladı. Dolayısıyla bundan sonra liste fiyatının üstünde kimse internet sitelerinde ilan giremeyecek ve fiyatlar normal fiyatlarına inecek. Biz bu işi illegal yolların önünü kesmesi için talep ettik. Bakanlığımız da bu yüzden bu kararı çıkardı. Dolayısıyla bundan sonra bu yöntemle şahıslar zaten 3 aracın üstünde araç alıp satanlar inceleniyor ve ciddi cezalar yazılacağı basın açıklamasıyla duyuruldu. Ticari amaçlı alım satım yapanlar da bu uygulamayla tespit edilecekler ve 300 bin liraya kadar cezalarla karşılaşacaklar. Çeşitli cezalarla, mali yükümlülüklerle karşılaşacaklar. Bu caydırıcı bir önlem olacaktır. Biz sektör açısından olumlu olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"BAKANLIK TARAFINDAN ZATEN BU TARZ UYGULAMALARI DENETLENİYOR"

İnternet sitelerinde kararın açıklanmasının ardından bazı kullanıcıların araç fiyatlandırmasında 3 sıfır silerek sıfır araç fiyat listesinin altında gösterilmesinin sorulması üzerine Konu, "Biz önde gelen sitelerin genel müdür ve yardımcıları ile görüştük. Açıkçası bunlar çok az sayıda ama sosyal medyada sanki herkes böyle yapıyormuş gibi bir hava yaratıldığını söylediler ve hemen anında onlara müdahale ediliyor. Ben vatandaşlarımıza, satıcılara şöyle bir tavsiyede de bulunayım. Bu tarz uygulamalara düşünmesinler. Çünkü bunlar çok kolay tespit edilebilecek ve bakanlık tarafından zaten bu tarz uygulamaları denetleniyor. Hemen anında takip edilip cezalandırılabilecek uygulamalar. O yüzden ben bu tarz yollara kimsenin başvurmasını tavsiye etmiyorum. Şimdi şöyle pandemiyle beraber arz talep dengesinde bir sıkıntı olmuştu. Özellikle o dönem arzda ciddi problemler vardı. Belki şu anda arıza çok fazla sıkıntı yok. Bunu da zaten rekorlarla tamamlanan satışlardan görebiliyoruz. Şu andaki problem talepteki problem. Talepte problemin sebebi de burada vatandaş parasının değerini korumak için ya da buradan bir rant elde etmek için ticari amaçlı talepte bulunmaya başladı. Dolayısıyla bu yüzden gerçek ihtiyaç sahipleri de araca ulaşamadı. Şimdi bu uygulamadan sonra biz duyuyoruz bayi arkadaşlarımızla da görüşüyoruz. Ticari amaçlı taleplerin zaten birçoğu iptal edildi. Çünkü şu an ciddi bir uygulama var, takip var. İnsanlar burada ceza yememek için bu siparişlerini iptal etmeye başladılar. Dolayısıyla bu uygulamadan sonra vatandaş aracına normal fiyatına ulaşabilecek. Biz otomotiv satıcılarında en büyük şikayeti ikinci el fiyatlarının normalinin üstünde olması. Sonuçta biz de bir sermayeyle bu işi yapıyoruz. Bizim de sermayemiz bu yükselen fiyatlar karşısında erimiş oluyor. Dolayısıyla ikinci el fiyatları da normale geldiği zaman herkes normal ticaretini yapacak, değerinde alacak, değerinde satacak. Her şey yoluna girmiş olacak" diye konuştu.

"BİR AYA KADAR BU DÜZELİR"

İkinci el araç satıcısı Engin Muti, internet sitelerinden araç satanların bilgileri alınıp takibi yapıldığı takdirde fahiş fiyattan araç satanların cezalandırılmasıyla otomobil piyasasının normale döneceğini belirtiyor. Muti, "Bizim için bu aslında geç kalındı. Yani bizlerde aslında sorun yok da normal internet sitelerinde satan şahıslar bu işi yapmayan kişiler için aslında şey oldu. Yani çok geç kalındı. Bu daha önce olması lazımdı. Kişi internet arabasını koyacak. Biz mesela şirket olarak bizim her türlü bilgimiz var internet sitelerinde. Kişinin kimlik bilgilerini alacak, ruhsat bilgisini alacak, adresini alacak öyle internete girmesi lazım. Yani şimdi bakıyorsun internet sitelerine Ahmet Bey, Hasan Bey, Mehmet Bey diye koymuş. O kişinin orada benim nasıl orada bilgilerim varsa o sitelerde şahısların olması lazım. Buradan devletin vergi kaybı da var. Yani adam kazanç elde ediyor. Alıyor arabayı bin 300'e, koyuyor arabayı bin 600'e, oradan para kazanıyor. Ama devlete vergi vermiyor. İsmi Ahmet, Mehmet ama bunların bilgilerini alırsalar bu araba fiyatları daha düşecek. Bir aya kadar bu düzelir. Oturacak yani o balon patlayacak. Mecbur patlayacak. İnsanlara cezayı yazdığı zaman adam diyecek ki ceza yazdığı zaman araba almayacak kardeşim. Alıp bu işi yapmayacak. Arabaya ihtiyacı olan alacak arabayı. İhtiyacı olmayan bu yatırım için almayacak. Yatırım için almadığında bayide araba olacak" ifadelerini kullandı.