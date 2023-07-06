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Fiyattan sıfır atılarak verilen araç ilanlarına para cezası

Ticaret Bakanlığı, ikinci elde fiyattan sıfır atılarak verilen arac satış ilanlarına para cezası uygulanacağını açıkladı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 06 Temmuz 2023 21:20, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2023 21:20
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Fiyattan sıfır atılarak verilen araç ilanlarına para cezası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 1 Ocak 2024 tarihine kadar ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması ve satılması yasaklandı.

Resmi Gazete'de de yayımlanan kararın ardından Ticaret Bakanlığı, düzenlemeye aykırı her bir ilan başına 300 bin TL'ye kadar idari para cezası verileceğini açıklamıştı.

Ancak, düzenlemenin yayımlanmasıyla birlikte, ilk günden itibaren ilan sitelerinde taşıt ilan fiyatlarının sıfır atılarak girildiği veya güncellendiği görüldü. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına 1 Ocak 2024 tarihine kadar kısıtlama getirildiği hatırlatıldı.

Bu düzenlemeye aykırı her bir ilanın, Bakanlıkça ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edileceği ve bu ilanları verenler hakkında ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabileceği vurgulandı.

Düzenlemenin yayımlanmasıyla birlikte, ilan sitelerinde taşıt fiyatlarının sıfır atılarak girildiği veya güncellendiğinin tespit edildiği belirtilirken, ayrıca bu nitelikteki ilanlara ilişkin sosyal medyada yer alan haberlerin Bakanlığa ulaştığına dikkati çekildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu düzenlemeyi dolanmak amacıyla hem tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı hem de gerçeklik taşımayan bu nitelikteki ilanlar da kısıtlama kapsamında değerlendirilecek ve ilanları verenler hakkında Bakanlığımızca idari para cezası uygulanabilecektir. Bu kapsamda, Bakanlığımızca, ilan platformlarıyla görüşmeler yapılmış ve ilan girişlerinde üyelerinin bu kısıtlama kapsamında uyarılması ile bu hususta gerekli tüm tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulunulmuştur. Bakanlığımızca otomotiv sektöründe gerçekleşen stokçuluk eylemleri ve fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadele kapsamında, tüketici mağduriyetlerine sebep olan uygulamaları ortadan kaldırmak adına her türlü ilave tedbirin alınmasına devam edilecektir."

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