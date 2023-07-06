Bolu'da apartman yangını: 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Dumandan etkilenen 11 kişiden 5'ine olay yerinde müdahale eden sağlık ekipleri, diğer 6 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Duman apartmana yayılırken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aktaş Mahallesi Akıncı Sokak'ta bulunan 5 katlı Yüksel Apartmanı'nın bodrum katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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