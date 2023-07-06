Fahrettin Altun'dan kültürel hegemonya paylaşımı

Seçim süreci ve sonrasında bazı oyuncu ve şarkıcıların gittikçe artan siyasi söylemleriyle karşı karşıya kalındı.

Özellikle ünlü isimlerin başını çektiği kültürel hegemonya ile her alanda mücadele edilmeye devam ediliyor.

Fahrettin Altun'dan dikkat çeken paylaşım

Son dönemde artan bu kültürel hegemonyaya karşılık İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından katıldığı programdan bir kesit paylaşan Altun, kültürel hegemonya ile ilgili görüşlerini paylaştı.

"Siyasi hegemonyanız bitti, kültürel hegemonyanız da bitecek!"

Altun sözlerinde "Siyasi hegemonyanız bitti, kültürel hegemonyanız da bitecek!" dedi.

"Çoğulculuktan eser taşımayan kültürel iktidar gösterisiyle karşı karşıya kaldım"

Altun anısını paylaştığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"O kültürel hegemonya, Türkiye'nin gerçeğini yansıtmıyor"

"Doğal kültürel etkileşim zeminine ihtiyacımız var"