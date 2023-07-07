Anadolu Otoyolu'nda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden D.S'nin kullandığı 16 LSR 47 plakalı tır ile F.Ü. idaresindeki İstanbul-Kars seferini yapan Doğu Kars firmasına ait 12 AL 772 plakalı yolcu otobüsü Yeniçağa mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada 4'ü çocuk, biri ağır 20 kişi yaralandı.
İtfaiye personelince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Gerede Devlet Hastanesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.
Trafiğin tek şeritten sağlandığı otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ankara istikameti, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
Yaralılardan Hüryet Kırtağ (61) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tedavi altına alınan 19 kişi ise işlemlerinin ardından taburcu edildi.