Anadolu Otoyolu'nda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

İtfaiye personelince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Gerede Devlet Hastanesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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