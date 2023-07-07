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SD karttan kamudaki FETÖ'cüler çıktı

FETÖ'nün Emniyet mahrem yapılanmasında yer alan "Garson" kod adlı gizli tanığın 2017'de teslim ettiği SD kartlar kriptoları deşifre ediyor. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre 3-4 ay öncesine kadar kamuda kritik görevde olan bazı isimlerin FETÖ'yle bağları ortaya çıktı. Bu isimlere yönelik bir operasyon yapılacağı belirtiliyor

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 07 Temmuz 2023 08:08, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2023 08:17
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SD karttan kamudaki FETÖ'cüler çıktı

Mahrem imamların yanı sıra emniyet içinde aktif olarak çalışan üst düzey kripto isimlerin de ayrıca tespit edildiği ifade ediliyor.

FETÖ'nün Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanmasının başındaki isimlerin sekreteryasında görev aldığı belirtilen "Garson" kod adlı gizli tanığın 2017 yılında teslim ettiği SD kartların çözülmesiyle ilgili yeni detaylara Yeni Şafak ulaştı. MİT tarafından kripto şifre uzmanlarının 6 yıldır üzerinde çalıştığı SD kartların çözülmesiyle birlikte FETÖ'ye ait kripto yapılanma da gün yüzüne çıktı. Kartlarda yer alan bazı isimlerin yaklaşık 3-4 ay öncesine kadar devletin kritik noktalarında halen aktif görevde olduğu ortaya çıktı

İSİMLER YETKİLİLERE ULAŞTI

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına bağlı olarak halen çalışan şahısların isimleri, yetkililerle paylaşılırken, bu listeler üzerinde çalışmalar da başladı. Bu isimlere yönelik operasyon yapılacağı ifade ediliyor. Deşifre edilenlerin iddia edildiği gibi yüksek sayıda olmadığı ifade edilirken, kritik yerlerde görevde olanların paniğe kapılmaması için sadece yerlerinin değiştirildiği ve bazı bölgelere yerlerinin kaydırıldığı öğrenildi.

MAHREM İMAMLAR DA BELİRLENDİ

Bu deşifreyle birlikte halen kamu kurumlarında aktif olarak görev yapan mahrem imamlar tespit edildi. Mahrem imamların yanı sıra emniyet içinde aktif olarak çalışan üst düzey kripto isimlerin de ayrıca tespit edildiği ifade ediliyor.

Burak Doğan

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