Twitter'a rakip geldi: Seçim ve LGBT lobisi

Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Instagram ve Facebook'un çatı şirketi Meta, Twitter'a rakip olacak yeni sosyal medya platformu Threads'i piyasaya sürdü. Son aylarda Zuckerberg ile Twitter'ın sahibi Elon Musk'ı, kafes dövüşü yapmak üzere randevulaşacak kadar karşı karşıya getiren yeni platforma ilk gününde 10 milyondan fazla kişi kaydoldu. Threads'teki ilk paylaşımı yapan Zuckerberg, "Hadi şunu yapalım. Threads'e hoşgeldiniz" ifadelerini kullandı. Instagram'dan paylaştığı başka bir iletide de Zuckerberg, "Bence dünyanın böyle sıcakkanlı bir ortama ihtiyacı vardı" şeklinde konuştu. Shakira, Justin Bieber ve Jennifer Lopez gibi birçok ünlünün Threads'te hemen hesap açması da dikkat çekti.

2024 hazırlığı mı?

Zuckerberg'in hamlesinin 2024 yılında yapılacak ABD Başkanlık Seçimleri'nden önce gelmesi de dikkat çekti. Cumhuriyetçi kanada yakınlığı ile bilinen Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra LGBT lobisiyle sık sık karşı karşıya gelmişti. Platformda eşcinsellik karşıtı her türlü eleştiriyi "nefret suçu" olarak tanımlayan ve bunlara izin verilmemesi gerektiğini söyleyen LGBT lobisi, Musk'a çeşitli vasıtalarla baskı kurmaya çalışsa da ünlü iş insanı bu talepleri genel olarak gerçi çevirmişti. LGBT lobisinin hedef aldığı "Kadın nedir?" isimli bir belgesel, Musk tarafından "Her ebeveyn bunu izlemeli" notuyla paylaşılmıştı.

Öte yandan Musk'ın aksine Meta'nın sahibi Zuckerberg, Demokratlara yakın politik duruşuyla tanınıyor.

Tüm verileri toplayacak

App Store'da Threads'in finansal bilgiler, tanımlayıcılar ve "hassas bilgiler" de dahil olmak üzere kullanıcıların uzun bir bilgi listesini topladığı söyleniyor. Musk da daha önce platformun bu yönünü eleştirmiş ve kullanıcıların veri gizliliği konusunda dikkatli olmaları gerektiğini belirtmişti. Karakter sınırının 500 olduğu uygulama, Twitter'a benzer şekilde, kullanıcıların beğenebileceği, yeniden gönderebileceği ve yanıtlayabileceği kısa metin gönderileri oluşturmasına imkan sağlıyor. Kullanıcılar, Instagram hesaplarından kolay bir şekilde üyelik oluşturabiliyorlar. Öte yandan Threads hesabını silmek isteyen kişilerin Instagram hesaplarını da silmeleri gerektiği bildirildi.

Musk dalga geçti

* Musk ise Twitter'da, 21 Ağustos 2018 tarihinde Instagram hesabını sildiğine dair attığı bir mailin ekran görüntüsünü içeren iletiye yanıt vererek, "Twitter'da yabancılar tarafından saldırıya uğramanın, acıyı gizleme üzerine kurulu sahte Instagram mutluluğuna kapılmaktan çok daha iyi olduğunu" söyledi. Musk ayrıca yeni platformun arayüzünün Twitter'a benzediğine dair tartışmaya da katıldı. "Meta'nın yeni uygulaması bu klavye ile oluşturuldu" diyerek, kopyala-yapıştır komutunu belirten, sadece CTRL, c ve v tuşlarının olduğu bir klavye paylaşan kullanıcının iletisine Musk, kahkaha atan emojiyle karşılık verdi.