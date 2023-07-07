Polis çökertti hakim bıraktı

Türkiye'de güvenlik güçleri son yıllarda PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin ticaretini yaptığı uyuşturucuya karşı savaş ilan etti. Türkiye'de uyuşturucuyla mücadelede kökünü kurutma operasyonları başta olmak üzere en az 3 ay, en çok 1 yıl süren nitelikli, planlı, projeli soruşturmalar yapılmaya başladı. Kararlı operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmamaya çalışırken, uyuşturucunun çıktığı ilk noktadan nasıl sokağa dağıldığını belgeleyen örnek soruşturma dosyasında skandal karara imza atıldı.

UYUŞTURUCUNUN KAYNAĞINA YÖNELİK SORUŞTURMA

Soruşturma 2022 yılında İstanbul'dan Anadolu'ya iki kiralık araçla 8 kilogram uyuşturucunun sevkiyatıyla başladı. Öncü araçla kente gelen araçta 8 kilogram eroin yakalandı. Araçtaki Mertcan Göbel, Ali Şimşek, Bahtiyar Türker yakalandı. Uyuşturucunun kaynağının tespit edilmesi için soruşturmayı derinleştiren Narkotik Polisi, Hakkari Yüksekova nüfusuna kayıtlı Yunus Emre Aybar'ın Van'dan ve Hakkari'den temin ettiği PKK menşeili uyuşturucuyu İstanbul'dan Anadolu'daki illere kuryeler ile gönderdiğini, aynı gün kendisinin de uçakla kente gelerek parasını aldığını belirledi. Daha sonra takibe devam eden polis, Konya'da aile boyu sokak satıcılığı yapan Aziz Dümaner'in getirilen uyuşturucuyu piyasaya sürdüğünü belirledi.

HAVALA YÖNTEMİYLE PARA TRANSFERİ

Aziz Dümaner'in oğlu Celal Dümaner ile Volkan Doğan, polisin takibi sırasında içerisinde 600 bin lira para olan poşetle kuyumcuya gitti. Havala yöntemiyle paranın yeni bir sevkiyat için uyuşturucu şebekesine gönderildiğini belirleyen polis, paranın izini sürünce, İstanbul'daki kuyumcudan parayı örgüt lideri Yunus Emre Aybar'ın aldığını tespit etti. Parayı teslim alan örgüt lideri 15 gün sonra eşya yüklü bir kamyonla kente ikinci parti eroini sevk etmek için harekete geçti. Örgüt lideri Aybar, şoför Abdulazim Yıldırım ile buluştuktan sonra Yıldırım'ın eşya yüklü kamyonuna uyuşturucu yükledi. İstanbul'dan Konya'ya kadar takip edildikten sonra kente giren kamyona sokak satıcısı Aziz Dümaner'in diğer oğlu Cebrail Dümaner bindi. Kurye ücreti olan 100 bin lirayı şoföre verirken polis baskın yaptı. Kamyonda 8 kilogram eroin ele geçirilirken sürücü ile eroini teslim alacak Cebrail Dümaner tutuklandı.

POLİSLE ÇATIŞMAYA GİRDİLER

Polisin 15 kilogram eroini yakalamasının ardından suç örgütü bu kez taktik değiştirdi. Yunus Emre Aybar'ın eşi Eylem Aybar'ın hesabına Aziz Dümaner'in eşi Emine Dümaner tarafından 4 milyon lira gönderildikten sonra örgüt üçüncü sevkiyat için harekete geçti. Yunus Emre Aybar'ın kurduğu örgütün üyeleri Erdal Çeken, Burak Aslan, Mustafa Kaya bir otomobille Konya'ya gelirken, uyuşturucunun sevkiyatı da bir kamyonla yapıldı. Metin Kaçar'ın kullandığı, içerisinde eroin bulunan kamyon Konya'da organize sanayi bölgesine giriş yaptıktan sonra Aziz Dümaner'in eşi Emine Dümaner, oğlu Celal Dümaner ile Volkan Doğan, eşi Songül Doğan, oğlu Muhammed Doğan da Organize Sanayi bölgesine geldi. Örgüt lider yardımcılığı yapan Semih Doğan tarafından hepsi bir noktada buluşturulan şebeke üyeleri, kamyondan uyuşturucuyu alıp yola çıktı. Eroini boş bir tarlaya gömmek için araçtan inen şüpheliler ile polis arasında çatışma çıktı. İki araçla olay yerine gelen şüpheliler bir otomobile binerek kaçmaya başladı. Polisle çıkan çatışmada araçtaki Hatice Türk yaralandı. Durdurulan otomobilde yapılan aramada 9 kilogram eroin bulundu. Operasyonun ardından; Celal Dumaner, Rıdvan Kılıçarslan, Aleyna Akkuş ve yaralanan Hatice Türk tutuklandı.

Halit TURAN