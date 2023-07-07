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'Afetzedelere kendi konutunu yapması için 500 bin TL hibe verilecek'

Bakan Özhaseki, kendi yapısını inşa edecek afetzedelerin konut için 500 bin ile 800 bin TL, iş yeri için 250 bin ile 500 bin TL arasında faizsiz kredi kullanabileceğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2023 10:25, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2023 11:21
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'Afetzedelere kendi konutunu yapması için 500 bin TL hibe verilecek'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara'da Yerinde Dönüşüm Modeli Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Özhaseki, deprem bölgesindeki konutların eylül-ekim ayında depremzedelere teslim edileceğini belirtirken bir yıl içerisinde ise 313 bin konutun bitmesinin planlandığını dile getirdi.

Öte yandan Özhaseki, depremzedelere ilişkin yeni destek paketini de açıkladı.

Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında kendi yapısını yerinde inşa edecek afetzedelere konutlar için 500 bin TL, iş yerleri için 250 bin TL hibe verilecek. Ayrıca kendi yapısını inşa edecek afetzedelerin konut için 500 bin ile 800 bin TL, iş yeri için 250 bin ile 500 bin TL arasında faizsiz kredi kullanabilecek.

Özhaseki'nin açıklamaları şöyle:

İnşaatı yapılan konut sayısı 180 bin civarında. Ekim, kasım, aralık gibi teslimata geçeceğiz. son 20 yıl içerisinde yapılan çalışmalarla TOKİ'nin bu depremi atlattığını gördük. Bir yıl içerisinde 313 bin konutu bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz.

Fay hatlarının üzerinde yapılaşmaya olmayacak. Zeminde sıvılaşma olan yerler var. Sıvının geldiği yere doğru yatıyor. Zeminde sıvılaşma olan yerlerde yapılaşma olmayacak. Dere yataklarına yapı yapılması mümkün değil. Mühendislik hizmetlerinde sıfır tolerans uygulanacak.

DEPREMZEDELERE YENİ DESTEK PAKETİ

İnşaat maliyetlerini hesaplayarak kredi ve hibe yöntemleri geliştirdik. Vatandaşlar konut yapmak istediklerinde yarıdan fazlası bir araya gelirse imkan vereceğiz. Konutlar için 500 bin dükkanlar için 250 bin lira nakdi yardımda bulunacağız. Konutlar için 500 binle 800 bin lira arasında kredi verilecek. Dükkanlar için de 250 bin ile 500 bin lira arasında kredi verilecek.

Dükkanlarda hibenin dışında 500 bin liraya kadar kredi vermeye devam edeceğiz. Bir taraftan hibe vereceğiz bir taraftan hibe vereceğiz. Buradaki krediler 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli olacak, faiz sıfır olacak. Böyle olunca bu kredinin işe yarayacağını söyleyeceğiz. Paraları hak ediş karşılığında vereceğiz. Anadolu'da evleri tüzel kişilik üzerine yaptıranların ev ve dükkanları yıkılmış insanlar oluyor. Kentsel dönüşümden bunları karşılayıp konutları yıkılanları hak sahibi yapacağız.

Brüt inşaat alanı 100 metrekareye kadar olan konut için 500 bin TL kredi verilecek. Brüt inşaat alanı 101-150 metrekare olan konutlar için 700 bin TL kredi verilecek. Brüt inşaat alanı 50 metrekare olan işyerleri için kredi tutarı 250 bin TL.

15 Temmuz itibarıyla ofislerde müracaatları almaya başlayacağız, vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz.

İMAR OFİSİ

22 adet imar ofisi kuruyoruz. Buralarda bir müddet Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetiminde biz devam ettireceğiz.

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