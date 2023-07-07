Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 3 kişi yakalandı

Açıklamada, "Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 3 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Bunlardan 2'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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