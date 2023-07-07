Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu

Temmuz zammı ile artış göstermesi beklenen bedelli fiyatı, memur maaşlarına yapılan zam oranı ile yılda iki kez değerlendiriliyor.

Yeni tutarla birlikte Temmuz-Ocak ayları arasındaki ücret belirlenecek.

Memur maaşlarına uygulanan katsayıya göre belirlenen bedelli askerlik ücretinin 122 bin 350 liraya çıkabileceği tahmin ediliyor.

Temmuz'da geçerli olacak

Bedelli Askerlik Ücreti memur maaş artış oranlarının 6 ayda bir yenilenmesi ile değişiyor. Maaş zamlarının netleşmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesini yayımlıyor. Bu genelge ile 6 aylık memur aylık katsayı oranı da belirleniyor. Bu katsayı üzerinden de yapılan hesap üzerinden bedelli askerlik ücretini Milli Savunma Bakanlığı resmi olarak açıklıyor.

Ocak ayından geçerli olmak üzere bedelli askerlik için 104 bin 84 lira ödeniyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı henüz genelgeyi yayınlamadı.

Yapılan artış oranı üzerinden tahmini hesaplamaya göre bedelli askerlik ücretinin temmuz ayından itibaren 122 bin 350 lira olması bekleniyor.

Bedelli askerlik ücreti nasıl ödenir?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilir.

Bedelli askerlik kaç gün?

Bedelli askerlik yapmayan kişilerin askerlik süresi 6 aydır. Ancak bedelli askerlikte 2022 yılında askerlik süresi 1 ay olarak belirlenmiştir. İçinde bulunulan ayın kaç gün olduğu, yol ve sevk durumlarına göre bu süre kısalabilmektedir.

Örnek olarak 3 gün yol izni bulunan bir kişi için bedelli askerlik süresi 27 gün, 4 gün yol izni bulunan bir kişi için ise askerlik süresi 26 gün.