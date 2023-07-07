Dolar/TL, 26,11 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, yeni güne de yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,1090'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 28,3740'dan, sterlin/TL de yatay seyirle 33,2500'dan satılıyor.

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