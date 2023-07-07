Ulaştırma Bakanlğı 20. Dönem toplu iş sözleşmeleri'nde imzalar atıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Toplu iş sözleşmelerinde önceliğimiz hep çalışanları korumak olmuştur. Toplu İş Sözleşme farkları en kısa sürede ödenecek" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatları
ve Karayolları Genel Müdürlüğü işçilerinin toplu iş sözleşmeleri imza törenine
katıldı. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, imzalanan protokolle işçilerin taban
ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri, diğer özlük ve
yan haklarında sahip olacakları kazanımlara değinerek, toplu iş sözleşme farklarının
en kısa sürede ödeneceğini açıkladı.
"Alın terinin karşılığı sadece teşekkür olamaz. Bizler, "işçinin ücretini teri kurumadan verin" hadisiyle çalışana haklarının verilmesinin ne kadar önemli olduğunu bildiren bir Peygamberin ümmetiyiz. Bu nedenle sosyal diyalogla işçi ve işverenlerimiz arasındaki hak ve hukuku her daim gözetme gayretinde olduk. Bir de müjde verelim sizlere; Toplu iş sözleşme farklarınız da en kısa sürede ödenecek."
BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞUNU TAM BEŞ KATINA ÇIKARDIK
TUHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Yol-İş Sendikası Başkanı Ramazan Ağar ve birçok sendika temsilcilerinin hazır bulunduğu törende Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşmada gerekli her türlü gayret ve kararlılığı sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, "Yaptığımız çalışmalarla bölünmüş yol uzunluğunu tam beş katına çıkardık. Şimdi 29 bin kilometre bölünmüş yola sahibiz. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6'dan 77'ye yükselttik. Ana akslarımızın tamamına yakınını bölünmüş yol haline getirdik" diye konuştu.
21 YILA SIĞDIRDIK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada
ayrıca ulaştırma alanındaki yatırımlara işaret ederek, Bakanlık çalışanlarına
ortaya koyduğu emeklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Uraloğlu, "Geçilmez
denen dağları deldik. Ülkemizin yalçın kayalarını, derin vadilerini tünel ve
viyadüklerle aştık. 100 yılda yapılacak işleri 21 yıla sığdırdık. Bu sürede
daha çok çalışmak zorunda kaldınız. Sizleri çok yorduk. Ama hep birlikte karşılığını
da aldık. Ve sizler bir köprümüzden, bir tünelimizden ya da sizi sevdiklerinize
götüren bir yolumuzdan geçerken buralarda emeğim var, katkılarım var diyeceksiniz.
Gururlanacaksınız ve bu gururu taşımayı sonuna kadar hak ediyorsunuz. Bu düşüncelerle
her türlü fedakarlık ve özveriyi göstererek, ciddiyet ve başarıyla bütün çalışmalarımızda
emeği olan siz kıymetli çalışma arkadaşlarıma yeniden teşekkür ediyor, Toplu
iş sözleşmelerinin tüm taraflara ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum"
dedi.