Afyonkarahisar'da otomobil ile tarım aracı çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan C.Ö. ile R.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü A.K. ile otomobildeki N.A. (57), N.A. (26), S.K. (36), E.A. (29) ve tarım aracındaki C.Ö. (42) ile R.Y. (57) yaralandı.

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