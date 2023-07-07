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Benzin ve motorine çifte zam geliyor

Seçim sonrası dolar kurundaki artışla birlikte zam üstüne zam gelen akaryakıt ürünlerine bir de ÖTV ve KDV zammı geliyor.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 07 Temmuz 2023 12:44, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2023 12:50
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Akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisine (ÖTV) 6 ayda bir üretici enflasyonu oranında zam gelmesini öngören teklifi önceki gün Meclis'e sunan hükümet, bugün de akaryakıtta bir vergi artışına daha gitti.

Akaryakıtta katma değer vergisi (KDV) oranı yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltildi.

Böylece, dolar kurundaki artış nedeniyle hızla artan akaryakıt fiyatlarına bir de çifte vergi zammı gelmiş olacak.

ÖTV'DEN 40 KURUŞ ZAM

2023'ün ilk altı ayında üretici enflasyonu yüzde 14,82 oldu.

Şu an litrede benzinde 2,5 TL, motorinde ise 2,06 TL maktu ÖTV alınıyor. Bu ÖTV'ye bir de yüzde 18'lik KDV uygulanıyor.

Teklifin önümüzdeki günlerde yasalaşmasının ardından bir litre benzinde maktu ÖTV 2,9 TL'ye yükselecek. KDV de eklendiğinde benzinde litre başına yaklaşık 43 kuruş zam olacak. Motorinde ise 37 kuruşluk zam gündeme gelecek.

Oto gazın ÖTV'si de yine yüzde 14,82 oranında zam gelecek.

KDV'DEN DE 40 KURUŞ ZAM

10 Temmuz itibarıyla KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesiyle de benzin ve motorinin litresinde yaklaşık 40'ar kuruşluk zam olacak.

ÖTV zammıyla birlikte litrede motorin ve benzinde toplamda yaklaşık 80'er kuruşluk zam olacak.

SEÇİM SONRASI ZAMLAR HIZLANDI

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,78 TL, Ankara'da 25,23 TL, İzmir'de 25,35 TL seviyesinde bulunuyor.

28 Mayıs'ta yapılan seçimin ikinci turu sonrasında motorine toplamda yüzde 28 oranında zam geldi.

Benzinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul'da 26,19 TL, Ankara'da 26,64 TL, İzmir'de 26,67 TL seviyesinde bulunuyor.

Benzine de seçim sonrası yüzde 25,4 oranında zam geldi.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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