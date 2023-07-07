Tanju Özcan, 5. günde yürüyüşüne 'Ankara İl Sınırı' tabelası önünden başladı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, başlattığı yürüyüşün son durağı olan CHP Genel Merkezi'ne alınmayacağı yönünde haberleri hatırlatarak, "Ben senin evine gelmiyorum ki Atatürk'ün evine gidiyorum. Benimle birlikte orada binlerce CHP'li olacak." dedi.

Kesin ihraç talebiyle CHP Disiplin Kurulu'na sevk edilen Özcan, Bolu'dan başlattığı "Değişim ve Adalet" yürüyüşünün 5. gününe, sabah erken saatlerde Çamlıdere ilçesi yakınlarındaki Ankara İl Sınırı tabelası önünden başladı.

Kendisine destek verenlerle yürüyüşünü her beş kilometrede bir mola vererek sürdüren Özcan, Kızılcahamam yakınlarında mola vererek gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sabah saatlerinden itibaren dokuz kilometre yürüdüklerini belirten Özcan, "Herkes mutlu, şarkılar söyleyerek yolumuza devam ediyoruz. Gelen geçen araçlardan kornayla ve el sallayarak destek verilmesi bizleri mutlu ediyor. İnşallah trafikle ilgili bir sıkıntı olmadan Ankara'ya ulaşacağız." dedi.

CHP Genel Merkezi'ne girişlerinin engelleneceği yönündeki haberleri değerlendiren Özcan, şöyle konuştu:

"Genel Merkeze bizi sokmayacaklarmış. Sen genel başkan olarak kimi kimin yerine sokmuyorsun? Ben senin evine gelmiyorum ki. Ben Atatürk'ün evine gidiyorum. Benimle birlikte orada binlerce CHP'li olacak. Sen ne hakla sokmayacaksın şimdi? Orası senin babanın çiftliği mi? Böyle hareketlerle kendi kendini zor durumda bırakıyorsun. Nasıl seni TÜİK içeri almadığı zaman hepimiz telin etmiştik, Milli Eğitim Bakanlığı sokmadığı zaman telin etmiştik, sen bizi kendi evimize sokmuyorsun."

Çankaya Belediyesinin, hizmet araçlarını Genel Merkez binası önüne yığacağını düşündüklerini söyleyen Özcan, "Buna inat herkesi tekrar davet ediyorum. Biz o gün geleceğiz, CHP de kapıyı mecburen açacak. Aile üyeni kapı dışarı edebilirsin, daha etmedin ama benimle o gün oraya gelecek binlerce CHP üyesi var. Sen sırf seni değiştirmek için yürüyor diye o insanlara kapıyı niye kapatıyorsun? Orası halkın partisi ama daha farkına varamamış." diye konuştu.

Özcan, CHP'nin uygun bir kurultay takvimi açıklamasını beklediğini ancak "değişime karşı bir reaksiyon verin" çağrısına aldıklarını yanıtın "CHP'nin kapılarını yürüyüşçülere kapatın" şeklinde olduğunu söyledi.

Değişim talebiyle başlattıkları yürüyüşün partililere de cesaret verdiğini ifade eden Özcan, bazı ilçelerin belediye başkanlarının, o gün Genel Merkez önünde olacaklarını ifade ettiklerini söyledi.

Özcan, CHP'li bazı milletvekillerinin deklarasyon yayınlayacakları yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine, "Üç gündür fırtınalar kopuyor ama ses yok. Ne oldu, sindirildiler mi? Cumhuriyet Halk Partisinin bir milletvekili siner mi? korkar mı? Korkmaması lazım." dedi.

Değişim isteyen vatandaşlara çağrıda bulunan Özcan, şöyle devam etti.

"Cumhuriyet Halk Partisinde değişimden yanayız diyorsanız ilçe başkanlarına, il başkanlarına, milletvekillerine, belediye başkanınıza ulaşıp, 'Bizim talebimiz değişimden yana, seni de biz seçtik, lütfen bu yürüyüşe, bu değişim çağrılarına cevap ver' demenizi bekliyorum."