Erzincan'da devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde devrilen traktörün altında kalan muhtar hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2023 14:29, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2023 14:30
Yuvadağı Köyü Muhtarı Kenan Naçar'ın (42) kullandığı 24 EC 635 plakalı traktör, Aydınlık köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Naçar, kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.