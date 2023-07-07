Sakarya'da 'Palu ailesi'nin yargılandığı davada mütalaa açıklandı

1,1 trilyon TL'lik ek bütçe Meclis'e sunuldu
1,1 trilyon TL'lik ek bütçe Meclis'e sunuldu
Adalet Bakanı, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni eylül ayında yayımlayacak
Adalet Bakanı, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni eylül ayında yayımlayacak
Sınır kapılarında 'vergi zammı' yoğunluğu
Sınır kapılarında 'vergi zammı' yoğunluğu
Memur zammının bütçeye maliyeti 177 milyar TL
Memur zammının bütçeye maliyeti 177 milyar TL
Haziran ayında 15 bin 591 kaçak göçmen yakalandı
Haziran ayında 15 bin 591 kaçak göçmen yakalandı
Memur maaşında artış teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Memur maaşında artış teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Düğün masrafları arttı evlilik zorlaştı Diyanet Cuma hutbesinde uyardı
Düğün masrafları arttı evlilik zorlaştı Diyanet Cuma hutbesinde uyardı
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılıyor
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılıyor
Benzin ve motorine çifte zam geliyor
Benzin ve motorine çifte zam geliyor
Ulaştırma Bakanlğı 20. Dönem toplu iş sözleşmeleri'nde imzalar atıldı
Ulaştırma Bakanlğı 20. Dönem toplu iş sözleşmeleri'nde imzalar atıldı
Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu
Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu
'Afetzedelere kendi konutunu yapması için 500 bin TL hibe verilecek'
'Afetzedelere kendi konutunu yapması için 500 bin TL hibe verilecek'
AK Parti'de 6 il başkanlığına atama
AK Parti'de 6 il başkanlığına atama
Polis çökertti hakim bıraktı
Polis çökertti hakim bıraktı
Torba kanun teklifi Meclis'e geliyor...İnfaz ve kira düzenlemesi de var
Torba kanun teklifi Meclis'e geliyor...İnfaz ve kira düzenlemesi de var
Yeme içme, beyaz eşya, bebek bezine zam geldi
Yeme içme, beyaz eşya, bebek bezine zam geldi
Ankara'da 3,6 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 3,6 büyüklüğünde deprem
Fiyattan sıfır atılarak verilen araç ilanlarına para cezası
Fiyattan sıfır atılarak verilen araç ilanlarına para cezası
POMEM sınav giriş yerleri açıklandı
POMEM sınav giriş yerleri açıklandı
Bakan Tekin'den 'Hizmet puanı' açıklaması
Bakan Tekin'den 'Hizmet puanı' açıklaması
Memur zammı sosyal destek ödemelerini de etkileyecek
Memur zammı sosyal destek ödemelerini de etkileyecek
Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
Öğrencilere vergisiz telefon uygulaması ne zaman başlayacak?
Öğrencilere vergisiz telefon uygulaması ne zaman başlayacak?
Hangi meslek grubu ne kadar maaş alacak?
Hangi meslek grubu ne kadar maaş alacak?
Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Motorine zam, LPG'ye indirim geldi
Motorine zam, LPG'ye indirim geldi
Memur-Sen Genel Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile görüştü
Memur-Sen Genel Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile görüştü
Yargıtay Üyesi'nin eşini ısıran köpeğin sahibi tutuklandı
Yargıtay Üyesi'nin eşini ısıran köpeğin sahibi tutuklandı
2023-DGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
2023-DGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
Memurlardan üç talep: Zam teklifinde düzeltme istediler
Memurlardan üç talep: Zam teklifinde düzeltme istediler
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sakarya'da 'Palu ailesi'nin yargılandığı davada mütalaa açıklandı

Cumhuriyet savcısı, "çocuğu kasten öldürme" suçundan sanıklardan Tuncer Ustael'in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, diğerlerinin ise delil yetersizliğinden beraatini istedi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2023 14:47, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2023 14:48
Yazdır
Sakarya'da 'Palu ailesi'nin yargılandığı davada mütalaa açıklandı

Kocaeli'de 15 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü öne sürülen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürüldüğü iddiasına ilişkin, kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen davada 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Melike Tahnal'ın eniştesi tutuklu Tuncer Ustael ile tutuksuz sanık teyzesi Emine Ustael, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki ve sanık avukatları duruşmada hazır bulundu.

Gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, "çocuğu kasten öldürme" suçundan Tuncer Ustael'in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, sanıklar Ayşe, Hava, İsa ve Fatih Palu ile Emine Ustael'in delil yetersizliğinden beraatini talep etti.

Sanık Ustael'in "çocuğun cinsel istismarı" suçundan beraatini isteyen cumhuriyet savcısı, sanıklar Ayşe, İsa ve Hava Palu ile Emine Ustael hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" suçlarından suç duyuru yapılması talebinde bulundu.

Söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, mütalaaya kısmen iştirak ettiklerini belirterek, sanıkların üst hadden cezalandırılmasını istediklerini iletti.

Tutuksuz sanık avukatları da beraat talebine yönelik mütalaaya katıldıklarını söyledi. Suç duyurusunda bulunulması talebini kabul etmediklerini dile getiren avukatlar, müvekkillerinin beraatlerini, mahkeme heyeti aksi kanaatte ise lehe olan hususların kullanılmasını istedi.

Tuncer Ustael'in avukatı da mahkumiyete yönelik mütalaaya katılmadıklarını bildirerek, müvekkilinin beraatini talep etti.

Söz verilen sanık Tuncer Ustael, mütalaayı anlayamadığını dile getirdi.

Sanık Emine Ustael ise kendilerine iftira atıldığını öne sürerek, suçlamaları kabul etmedi.

Ustael'in tutukluluk halinin devamını, duruşmaya katılmayan bir sanık avukatına esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre verilmesini kararlaştıran heyet, duruşmayı 19 Temmuz'a erteledi.

- Olay

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, çalışma başlatan polis ekipleri bulguya ulaşamamıştı. Kocaeli ve Sakarya'da yapılan kazılarda da bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin başlayan yargılama sonunda sanık Tuncer Ustael, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı" kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanık Emine Ustael "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay, Havva, İsa ve Ayşe Palu ise "kasten öldürmeye yardım etme" ve "hürriyetin kısıtlanması" suçlarından 14 yıl 2'şer ay hapse mahkum edilmişti. Fatih Palu'ya da olay tarihinde yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını 30 Mart'ta bozarak, Ayşe ve İsa Palu ile Emine Ustael'in tahliyesine karar vermişti.

- İddianame

Melike Tahnal'ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede, sanık Tuncer Ustael hakkında "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar ve "usulsüz ölü gömülmesi" suçundan 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Emine Ustael, Hava ve Ayşe Palu'nun da "usulsüz ölü gömülmesi" suçundan 6 aya kadar hapsi talep ediliyor.

Sanıklar Tuncer ve Emine Ustael, Hava ve Ayşe ile İsa ve Fatih Palu hakkında Melike Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle aynı mahkemede açılan ikinci dava, bu dosyayla birleştirilmişti.

İkinci davanın iddianamesinde ayrıca sanık Tuncer Ustael hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan en az 15 yıl hapis cezası isteniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber