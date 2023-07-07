Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, 78 milyon 825 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Temmuz 2023 15:03, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2023 15:06
Bakanlığın Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği 78 milyon 825 bin lira. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerine yer verildi.