Sınır kapılarında 'vergi zammı' yoğunluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları, yüzde 50 arttı. Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harç, 6 bin 91 liradan 20 bin TL'ye çıkarıldı. Bu gece yürürlüğe girecek karar öncesi, Türkiye'nin Kafkas ülkelerine açılan sınır kapısı olan Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu.

Yurt dışından telefon almak isteyen veya zamdan etkilenmek istemeyenler, elindeki telefonu kaydetmek ve yurda giriş-çıkış yapmak için sınır kapısına akın etti. Doğu Karadeniz illerinden gelenler, Karadeniz Sahil Yolu'nda uzun kuyruklar oluşturdu. 15 kilometreyi bulan kuyruk, Kemalpaşa ilçesini geçip, Hopa'ya kadar uzandı. Sınır kapısı koridorları insan akınına uğrarken, bazı kişiler araç kuyruğunda zaman kaybetmemek için yürüdü.

20 BİN TL'LİK YENİ TUTAR, 8 TEMMUZ İTİBARİYLA GEÇERLİ OLACAK

2023 yılında IMEI kayıt ücreti 2 bin 732 TL'den 6 bin 91 TL'ye çıkarılmıştı. Bu ücret 7 Temmuz 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 20 bin TL'ye yükseltildi. IMEİ kayıt ücreti için belirlenen 20 bin TL'lik yeni tutar, 8 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.