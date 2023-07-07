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Yılın ilk yarısında 326 milyon 99 bin dolarlık domates ihracatı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden edinilen bilgilere göre, Türkiye'den bu yılın ocak-haziran döneminde yapılan domates ihracatı, 326 milyon 99 bin dolar oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2023 15:19, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2023 22:45
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Yılın ilk yarısında 326 milyon 99 bin dolarlık domates ihracatı

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den geçen yıl 54 ülkeye yapılan domates ihracatından 377 milyon 418 bin dolar gelir sağlandı.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 287 bin 112 ton domates ihracatı karşılığında 247 milyon 577 bin dolar, bu yılın aynı döneminde de 48 ülkeye 325 bin 241 ton ürün satılarak 326 milyon 99 bin dolar kazanç elde edildi.

En çok domates ihracatı yapılan ülkelerin başında Romanya yer aldı.

Türkiye, Romanya'ya bu yılın ilk yarısında 60 milyon 783 bin dolarlık domates ihracatı gerçekleştirdi. Romanya'yı 51 milyon 315 bin dolarla Ukrayna ve 38 milyon 626 bin dolarla Polonya, 35 milyon 314 bin dolarla Almanya izledi.

Rusya ise 29 milyon 563 bin dolarla yılın ilk yarısında ihracat listesinde 5. sırada yer buldu.

Avrupa'da lider olma yolunda
Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) Başkanı Halil Pekdemir, AA muhabirine, domates ihracatında yılın ilk 6 ayında yaşanan artışın sevindirici olduğunu söyledi.

Türkiye'nin domates ihracatında pazar ağını geliştirdiğini ve bu durumun ihracat rakamlarındaki artışla çok iyi şekilde ortaya çıktığına dikkati çeken Pekdemir, şöyle konuştu:

"Türkiye'de ihracata yönelik seraların kurulumu hızlı şekilde devam etmektedir. Hükümetin üretimin artması için sera kuracak kişilere vermiş olduğu kredi desteği de sektörün genişlemesine çok önemli katkı sağlamaktadır. Sektörün büyümesiyle seralarda istihdam edilen kişi sayısı da artmaktadır. Şu anda sera üretiminde Avrupa'da ikinci sıradayız, yeni yapılan yatırımlar ve hükümetin desteğiyle Türkiye, sera üretiminde lider olma yolunda emin adımlarla ilerliyor, inanıyorum ki yakın bir zamanda bu hedefimize de ulaşacağız."

Pekdemir, jeotermal kaynaklara sahip olunması ve OSB projelerinin, topraksız tarım yönünden sektörde lider konuma gelme hedeflerini önemli ölçüde güçlendirdiğini ifade etti.

Geçen yılın tamamına yakın rakama 6 ayda yaklaşıldı
Pekdemir, ihracat rakamlarının yıl sonuna kadar daha da yukarılara çıkacağına inandığını söyledi.

"Bu yılın ilk 6 ayındaki ihracat rakamlarımız, 2022 yılının tamamında yapılan ihracat rakamlarına çok yaklaştı, yıl sonuna kadar geçen yılki rakamın çok üstüne çıkacağımıza inanıyorum." diyen Pekdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"İhracat yapılan ülkelere de baktığımız zaman Türkiye'nin Avrupa pazarındaki ağının her geçen gün arttığını ve bunun da ihracat rakamlarına yansıdığını açık bir şekilde görüyoruz. Bizim yeni pazarlara açılma hedefimiz devam ediyor, artan seralar ve üretim miktarlarımızla farklı ülkelerdeki yeni pazarlarla da her geçen yıl ihracat rakamlarının artacağını düşünüyorum."

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