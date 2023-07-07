Kulaklıkla müzik dinliyor diye iş arkadaşını vurdu
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki atölyede bir kişi, kulaklıkla müzik dinleyerek çalışan iş arkadaşını tabancayla bacağından vurdu. Olayın ardından yakalanan saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Temmuz 2023 23:20, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2023 23:21
Zeytinburnu'nda bir kişi, kulaklıkla müzik dinleyerek çalışan iş arkadaşını tabancayla bacağından vurdu.
Olay, 20 Haziran saat 16.35 sıralarında, Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'ndeki bir atölyede meydana geldi.
İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi, kulaklıkla müzik dinleyerek çalışan iş arkadaşını, kulaklığını çıkarması için uyardı.
Ertesi gün aynı arkadaşının tekrar kulaklık takarak çalıştığını gördü. Bunun üzerine arkadaşının yanına gelerek, elindeki tabancayla bacaklarına ateş etti.
Bacağından yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan silahlı saldırgan, yakalanarak cezaevine gönderildi.