Şenyaşar: Suruç adeta kaderine terk edilmiş haldedir

Şenyaşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi Şanlıurfa'nın 13 ilçesi olduğunu, bu ilçelerden sadece Suruç Belediyesinde kayyum bulunduğunu söyledi.

Suruç Kaymakamı'ndan randevu talep etmesine karşın bu talebin reddedildiğini belirten Şenyaşar, "Türkiye'nin ikinci yüzyılında Suruç ilçesinin cadde ve sokakları bakımsızlıktan göle dönmüş durumda. Oluşan su birikintilerinden dolayı bulaşıcı hastalıkların baş gösterme riski çok yüksek. Suruç adeta kaderine terk edilmiş haldedir. " diye konuştu.